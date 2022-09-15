И пальцем не тронули: почему Зеленского не уничтожили ракетой в Изюме

И пальцем не тронули: почему Зеленского не уничтожили ракетой в Изюме
Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Off/www.globallookpress.com
В мире есть один джентльмен

Российский публицист, общественник Захар Прилепин объяснил, по какой причине вооруженные силы РФ не стали трогать украинского лидера Владимира Зеленского, отправившегося в город Изюм Харьковской области после того, как его заняли ВСУ. 

Прилепин указал, что президенту России крайне невыгодно нести имиджевые потери – мир привык к его джентельменской натуре и верности данному слову. Поэтому то, что поездка не представляла опасности для президента Украины, вполне понятно: политическое руководство России обещало не уничтожать украинскую администрацию в Киеве.

"Этого не может быть потому что этого не может быть. Путин – не американец. Он не станет вешать Хусейна и не намерен планировать 854 покушения на Кастро", – пишет Прилепин.

Все действия Кремля, указал Прилепин, полносью законны и подчинены негласному договору, который соблюдает президент России (в виде единственного лица, которое следует этим правилам).

Вопрос, считает Прилепин, даже не может обсуждаться – даже если бы Зеленский вздумал в одном нижнем белье бегать по фронту, никто не стал бы его трогать. Конечно, можно было бы напугать его в Изюме, но рисковать никто не хотел: вдруг тот бы погиб от удара взрывной волны.

Ранее мы писали, что после возвращения из Изюма кортеж Зеленского угодил в ДТП.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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