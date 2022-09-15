Заниматься благотворительностью никто не хочет

Германия обладает необходимой для вооруженных сил Украины бронетехникой – речь идет о танках Leopard 2. Проблема в том, что Берлин не доверяет коллегам из Киева из-за скандала с процветающим черным рынком оружия, поставляемого Западом на Украину и расходящимся по Европе. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Андреас Клут.

Как отмечает источник, ни одна из стран, входящих в состав Североатлантического альянса, еще не поставила на помощь украинской стороне танки, произведенные в западных странах. Польша поставила лишь советские Т-72М1, из-за которых требует от немцев те же Leopard 2.

Обозреватель делает следующий вывод: западные страны соблюдают негласную договоренность, не поставляя Украине оружие выше необходимого и обходясь без ущерба себе.

Даже ФРГ не сможет поставлять танки без согласования с остальными партнерами по НАТО. В противном случае именно ФРГ будут обвинять в эскалации конфликта на территории Украины.

На официальном уровне канцлер Олаф Шольц уже успел объявить, объясняя таким образом причину, что Берлин не станет предпринимать ничего, пока вопрос не будет согласован с альянсом и Евросоюзом.

Существует и еще одна очевидная причина: ни одна страна не станет поставлять Украине оружие в ущерб собственной обороноспособности. У Германии не безграничное число танковой бронетехники, и рисковать она не может. Киев же до сих пор пытается давить на немцев через посла Украины в ФРГ Андрея Мельника – с переменным успехом.