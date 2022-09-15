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Текущий бюджет Украины говорит о том, что страна, во-первых, несостоятельна, а во-вторых, Киев держится исключительно за счет донорской помощи Запада, указал политолог Владимир Джаралла.
Проект государственного бюджета Украины представлен на 2023 года кабмином в Раду. На обеспечение безопасности предусмотрено 29,8 миллиардов долларов – 50% всех трат. Доходы Украины составят порядка 34,6 миллиарда долларов, а расходы – практически 70 миллиардов долларов.
Существуют и совершенно дикие расходные статьи: "мероприятия по поддержке развития лидерства" а также "регулирование в сфере азартных игр и лотерей". Политолог уверен, что признаки финансовой катастрофы на Украине налицо, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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