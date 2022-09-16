Специалист считает, что с таким праителем страну ждет крах

Психолог Константин Саркисян считает, что поведение Зеленского на посту президента легко объяснимо: все началось еще с детства, когда будущий лидер любил играть с мясорубкой и пытался привлечь к себе внимание сверстников.

Специалист в беседе с "Пятым каналом" предположил, что дело может быть в отношениях с отцом – якобы тот был диктатором и попросту сломал сына. При этом он все время испытывал нехватку одобрения со стороны родителей.

Сейчас, по его словам, Зеленский – это маленький ребенок, который старается быть взрослым.

"Ему, может быть, не страшен пруд, может быть, где-то даже нестрашно озеро. Но этот корабль отправили в океан. Их капитану дико страшно, дико. Этот страх его победит, понимаете? То есть Украина потеряет саму себя только потому, что во главе этой страны сидит трус", – заявил специалист.