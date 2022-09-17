Украинец продолжает терроризировать Европу

Киевский режим на ежедневной основе прикладывает максимальные усилия для того, чтобы усугубить ситуацию вокруг украинского конфликта. Для нынешних верховодов проигрыш будет означать полный разгром и бегство за границу либо трибунал. На этом фоне украинские власти делают все для того, чтобы затянуть конфликт. Недавно Киев выступил с дерзким заявлением в адрес Берлина.



Так, украинский главнокомандующий Владимир Зеленский громогласно объявил, что отказ берлинской администрации отправлять на благо киевского режима столько оружия, сколько он требует, связан с темным прошлым Германии.

Руководитель Незалежной решил надавить на больную мозоль немцев и связал некоторую нерешительность в отправке вооружения на Украину с "нацистским прошлым" Германии.

"Существуют определенные психологические барьеры для поставок оружия Украине, связанные с нацистским прошлым Германии", – сказал, как отрезал, глава украинского государства.

Зеленский также подчеркнул, что киевскому режиму не обойтись без оружия, которое им "должны" поставлять западные партнеры. Как известно, президент проводит колоссальное количество времени, клянча военную поддержку у США и Европы.