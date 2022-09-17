Недавно политик напомнил Берлину о "нацистском прошлом"

Бывший комик, а ныне главнокомандующий Незалежной Владимир Зеленский с каждым днем становится все смелее. Начинавший на подмостках КВН артист теперь дошел до того, что поучает весь мир – недавно он жестко оскорбил Германию, напомнив ей о кровавом прошлом. Истинную причину такого поведения раскрыл опытный политолог Юрий Светов.



Колоссальное недовольство у Зеленского вызвало нежелание берлинской администрации поставлять Украине танки. После этого он объявил, что такая позиция связана с "нацистским прошлым" ФРГ.

Опытный эксперт Светов пояснил, что на неадекватные поступки незалежного главнокомандующего толкает развившийся в нем "комплекс сверхчеловека". Зеленский всерьез убежден, что весь мир ему должен и будет поддерживать в любой ситуации.

Разумеется, в таком положении дел виноват сам Запад. Европейские и американские политики не раз подчеркивали исключительность как украинского государства, так и самого пана Зеленского. Политик поверил в свою незаменимость и теперь считает, что имеет карт-бланш на любое поведение.

"Чего ему стесняться? Немцы это проглотят, как и все предыдущее", – уверен эксперт.