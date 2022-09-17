Ситуация обостряется день ото дня

Украина под патронатом Запада продолжает раскачивать лодку мировой стабильности. При этом, пока американцы аплодируют действиям киевского режима, некоторые европейские деятели понимают, чем для них может аукнуться ситуация. Так, немецкий канцлер Олаф Шольц ясно обозначил главный страх Германии в украинском конфликте.



Глава берлинской администрации не стал отказываться от поддержки Незалежной, однако подчеркнул, что в этом вопросе необходимы определенные рамки. Помощь со стороны немцев не должна вызвать рост напряженности между Российской Федерацией и Североатлантический альянсом. Любой понимает, к каким катастрофическим последствиям может привести такое развитие событий.

Шольц пообещал и дальше отправлять вооружение на Украину, однако немцы будут делать это с особой осмотрительностью.

"Наша цель остается – чтобы не было эскалации между Россией и НАТО", – заявил высокопоставленный госслужащий.

Канцлер также добавил, что все решения по отправке оружия на Украину должны приниматься членами блока НАТО сообща – никто не может действовать в одиночку.