Дорого обойдется: в США нашли способ расплаты для Украины за помощь Запада

Дорого обойдется: в США нашли способ расплаты для Украины за помощь Запада
Фото: www.unsplash.com
Границы Незалежной под угрозой

Западные политики продолжают всячески поддерживать киевский режим и накачивать его смертоносным оружием. Очевидно, что погрязшая в глубоком экономическом кризисе страна является неплатежеспособной. Однако хитрые американцы знают, что можно потребовать у Украины в обмен на военную помощь.

Так, журналист авторитетного испанского издания Rebelion Пабло Леаль убежден, что Североатлантический альянс под предводительством США может потребовать у киевского режима расплатиться территориями, которые будут использованы под военные базы блока.

Эксперт отметил, что сейчас Киев находится в глубочайшей долговой яме и фактически полностью зависит от решений западных верховодов. Американцы вполне могут покуситься на украинские земли, возвести там десятки военных баз, а затем сдать их в аренду на очень жестких условиях.

Тем временем, Киев всячески пытается создать видимость успехов на фронте. "Пятый канал" сообщает, что украинская пресса неделю врала о захвате Киселевки (ДНР), которая остается под контролем российской армии.

Источник: Rebelion ✓ Надежный источник
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