В информационном пространстве давно ходят слухи о новом оружии Армии России

На украинском фронте идут тяжелые боевые столкновения. Подталкиваемый западными кураторами киевский режим отказывается принять объективную реальность и продолжает провальные попытки контрнаступлений. При этом сейчас в рядах Вооруженных сил Украины царит паника из-за появления на поле боя новых "бойцов" – беспилотников-камикадзе.



Такую информацию публикует авторитетное американское издание The Wall Street Journal. Западные эксперты давно разгоняют в информационном пространстве слухи о том, что на вооружение нашей армии поступили дроны Shahed-136 иранского производства. Сейчас утверждается, что такие крылатые камикадзе-убийцы успешно уничтожают украинскую бронетехнику.

Высокая эффективность нового оружия заставляет незалежных вояк трепетать и жаловаться в голос. Активное применение боевых беспилотников привело к тому, что большое количество военной техники было превращено в металлолом.

Только за последнее время удалось уничтожить две 152-мм самоходные гаубицы и другие мощные военные комплексы. Украинские командиры очень переживают, что высокоэффективные дроны также могут лишить их печально известных американских РСЗО HIMARS.