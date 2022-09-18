Также Орбан спрогнозировал срок завершения конфликта

Киевские власти прикладывают максимальные усилия для того, чтобы конфликтная ситуация на территории Незалежной сохранялась, как можно дольше. Однако такая стратегия украинских управленцев приведет к самым плачевным для них последствиям. Своим мнением на этот счет поделился венгерский премьер-министр Виктор Орбан.



Высокопоставленными венгр считает, что Украину ждет колоссальная потеря территорий. По прогнозам Орбана, это государство рискует лишиться трети или даже половины своих земель. Такими размышлениями политик поделился во время общения с государственными деятелями из партии "Фидес – Венгерский гражданский союз".

При этом премьер-министр подчеркнул, что главная вина за превращение локального конфликта в полномасштабное столкновение лежит на западных державах. Именно их вмешательство резко повысило градус накала и обострило ситуацию.

Орбан считает, что боевые действия на территории украинского государства могут продлиться до 2030 года. Кроме того, венгерский политик резко раскритиковал действия европейских стран и Соединенных Штатов Америки, которые продолжают давить на Россию санкционными ограничениями, чем усугубляют экономический кризис.