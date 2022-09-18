Российские военные разгромили нацбатальон "Айдар"* в ДНР

Российские военные разгромили нацбатальон "Айдар"* в ДНР
Фото: www.unsplash.com
Националисты понесли огромные потери

На территории Донбасса продолжаются тяжелые боевые столкновения. Сегодня, 18 сентября, стало известно, что союзным войскам Российской Федерации и ЛДНР удалось успешно провести спецоперацию по уничтожению неонацистов из печально известного батальона "Айдар".

Такой информацией поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны. Сообщается, что жестокий бой с националистами прошел в районе Зайцево Донецкой народной республики. В результате слаженных действий бойцов Армии России и защитников Донбасса удалось ликвидировать свыше половиной личного состава "Айдара"*.

Кроме того, российские военные уничтожили крупный склад боеприпасов Вооруженных сил Украины. Там располагались большие запасы снарядов к артиллерийским системам, которые были поставлены киевскому режиму из стран Запада. Военный склад находился в районе Харькова и снабжал украинских вояк боеприпасами.

Также Минобороны РФ сообщило о поражении пунктов базирования иностранных наемников американской ЧВК "Академия" и нацформирования "Кракен" в районах Краматорска и Николаевки.

*запрещен на территории России

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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