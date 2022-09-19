"Вынюхивают связи": украинские каратели жестко взялись за жителей Николаева

"Вынюхивают связи": украинские каратели жестко взялись за жителей Николаева
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Незалежные хватают людей прямо на улице

На землях украинского государства сложилась очень тяжелая ситуация. Всех несогласных с действующим киевским режимом ждет жестокая кара. Так, сейчас проходят фильтрационные мероприятия на территории города Николаев. Людей хватают прямо на улице и устраивают допрос.

Как сообщает интернет-издание "Общественная служба новостей", у местных жителей требуют показать телефоны, смотрят личные записи и читают переписки. Главная цель контролера – выявить связи человека с нашей страной.

Более того, люди, которые вызвали подозрение у верного стража киевского режима, также должны показать свои компьютеры и другие гаджеты. После проверки соглядатай может принять решение о задержании человека только потому, что у него есть родственники или друзья в России, с которыми он поддерживает общение.

"Вынюхивают наличие какой-либо информации и связей с Россией", –цитирует очевидца ситуации телеканал RT.

Какие действия затем предпринимаются в отношении человека, который был "уличен" в связях с Российской Федерацией, не уточняется. Очевидно, что киевские каратели способны на самые жестокие поступки в отношении инакомыслящих.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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