Меткий удар ВС РФ резко усложнил работу американских HIMARS на Украине

Меткий удар ВС РФ резко усложнил работу американских HIMARS на Украине
HIMARS. Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Бойцы ликвидировали стратегически важную цель

Сегодня, 19 сентября, в главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили об успешном выполнении очередной задачи в рамках специальной операции по защите Донбасса. Как известно, Вооруженные силы Украины при обстреле мирных городов активно используют западную технику, в частности, мощные американские системы HIMARS. Теперь с их применением возникнут определенные трудности.

Дело в том, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли меткий удар и взорвали цеха крупного завода "Искра", который расположен в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. Именно там незалежные вояки обслуживали смертоносные реактивные системы залпового огня, которые им любезно предоставили Соединенные Штаты Америки.

Кроме того, наши военные уничтожили несколько важных пунктов управления Вооруженных сил Украины. Противник понес серьезные потери в технике и живой силе.

Сегодня украинские боевики в очередной раз проявили жестокость и обстреляли мирный город Донецкой народной республики. В результате атаки на столицу погибли, как минимум, 13 человек.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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