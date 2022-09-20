Недавно президенты провели встречу

Стабилизация ситуации на международной арене, которая невозможна без завершения украинского кризиса – то, чего ждет весь мир. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган рассказал, что по поводу происходящего думает российский главнокомандующий Владимир Путин.



Недавно два президента провели встречу на территории Узбекистана. Разумеется, в ходе общения была поднята тема Украины. Как заявляет турецкий президент, Владимир Владимирович стремится как можно быстрее закончить конфликтную ситуацию и достичь мира, отмечает интернет-издание URA.RU.

При этом, как особо подчеркнул Эрдоган, киевские власти "должны быть в одном понимании" с Кремлем, добавляет телеканал "360".

Глава турецкого государства сообщил, что после общения с Владимиром Путиным он понял: Москва вовсе не заинтересована в затягивании кризиса, сейчас задачей наших Вооруженных сил является выполнение всех поставленных перед ними задач и скорейшее завершение конфликта.

Тем временем, Армия России вместе с союзными войсками ЛДНР продолжает оборонять освобожденные территории. "Пятый канал" сообщает, что недавно наши бойцы отразили атаку украинцев под Херсоном, националисты понесли большие потери.