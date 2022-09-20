Презенты вряд ли приведут боевиков в восторг

На территории украинского государства и двух республик Донбасса не прекращаются ожесточенные бои. Вооруженные силы Незалежной, несмотря на тяжелое положение, продолжают попытки контратаковать нашу армию. В интернет-пространстве активно распространилась информация о том, что на некоторых направлениях российские бойцы ведут особую подготовку к непрошенным гостям.



Так, издание "Русская весна" сообщает, что опытные саперы из группировки "Отважные" активно минируют местность на Северском направлении. По некоторым данным, именно там незалежные боевики собираются организовать новое наступление, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Информация о коварных планах украинцев появилась благодаря эффективной работе российской разведки, отмечает РИА ФАН. Саперы группировки "О" оставили немало подарков в земле для украинских вояк.

К слову, ранее турецкий лидер Реджеп Эрдоган сообщил, что российский главнокомандующий Владимир Путин стремится как можно быстрее завершить конфликт на Украине, Киеву пора пойти на уступки и договориться с Москвой о мире.