Украинец готов бороться с киевским режимом

Как известно, далеко не все жители Незалежной поддержали госпереворот 2014 года и приход к власти прозападных политиков. Действия киевского режима вызывают отторжение у многих украинцев. Так, опытный военнослужащий, бывший боец ВСУ Валерий Гнатенко в определенный момент решил дать "бой фашизму" в Незалежной и уехал в Россию.



Теперь бравый украинский военный готов продолжить службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Бок о бок с нашими бойцами он хочет освобождать Незалежную от неонацистов и боевиков. Гнатенко подчеркнул, что не желает трудиться на благо "фашистского режима" и рассчитывает внести свою лепту в борьбу с ним.

"Защищать Украину, народ украинский, нормальный, от этого фашизма", – поделился планами на будущее бывший офицер Вооруженных сил Незалежной.

Гнатенко подчеркнул, что украинские боевики намеренно ведут обстрел мирных городов для того, чтобы увеличить количество жертв военного конфликта.

Тем временем, российские бойцы продолжают успешно выполнять задачи СВО. Как сообщает телеканал "360", мощная российская система "Ураган" недавно разбила крупную позицию Вооруженных сил Незалежной.