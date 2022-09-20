В АП выступили с жестким заявлением

Происходящие на территории Незалежной события остаются под пристальным вниманием всего мирового пространства. Многие понимают, что стабильность на международной арене существенно зависит от того, каким образом разрешится конфликтная ситуация. С жестким заявлением по поводу происходящего выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



Многие эксперты сходятся во мнении, что конфликт разразился не между Москвой и Киевом, а между Россией и коллективным Западом. Именно поэтому его исход представляет огромную важность для всего мира. К сожалению, на сегодняшний день говорить о политико-дипломатическом урегулировании украинского кризиса не приходится. Об этом заявил Дмитрий Песков.

"Что касается возможностей политико-дипломатического урегулирования ситуации. В настоящий момент такие перспективы не просматриваются", – передает слова высокопоставленного госслужащего телеканал "360".

При этом Москва постоянно выступает за то, чтобы ситуация была разрешена в самые кратчайшие сроки и мирным путем. Однако сегодня это фактически невозможно – Киев делает все, чтобы усугубить ситуацию. На этом фоне бессмысленные пересуды о дипломатическом регулировании пока являются пустым звуком и отвергаются Кремлем.