Слова президента России заставили мир встрепенуться

Сегодня, 21 сентября, российский лидер Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Вслед за этим в мировом пространстве прозвучало много громких заявлений. Так, Китай призвал готовиться к войне. А вот в Североатлантическом альянсе заговорили о необходимости переговоров по украинскому конфликту.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что логическим завершением боевых столкновений на территории Незалежной должны стать мирные переговоры. Высокопоставленный госслужащий напомнил, что любой конфликт, в конце концов, приводит стороны за стол, где они обсуждают условия завершения противостояния.

Впрочем, НАТО намерена сделать так, чтобы позиции киевского режима были максимально прочными – тогда Украина сможет добиться приемлемых для нее условий. Именно поэтому военная коалиция продолжит поддерживать власть Владимира Зеленского на поле боя.

Тем временем, украинские боевики продолжают обстреливать Донбасс и другие освобожденные территории. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", 21 сентября украинский снаряд повредил трубу системы технической воды на Запорожской атомной электростанции.

Жизнь в состоянии постоянной опасности очень утомила мирное население бывших украинских территорий. Так, большинство жителей Донбасса хотят видеть свой регион в составе России. Об этом пишет "Радио 1".