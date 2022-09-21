Незалежные считают, что все должны им по гроб жизни

После старта спецоперации по защите мирного населения двух республик Донбасса некоторые украинские граждане решили собрать вещички и отчалить на территорию Европы в поисках лучшей жизни. Там их встретили с распростертыми руками, однако в итоге забота об украинцах вышла европейцам боком.



Жуткий погром недовольные беженцы устроили в польском Кракове. Изначально украинцев разместили в квартирах, которые были предназначены для местных семей с детьми. Мигрантам позволили жить в комфортабельных домах до сентября текущего года.

Стоит отметить, что жилище действительно очень хорошего уровня. Все квартиры находятся в новом микрорайоне и были полностью оснащены бытовой техникой и мебелью.

Однако, когда срок бесплатного проживания подошел к концу, незалежных выставили за дверь. В благодарность за прожитые в отличных условиях месяцы они разгромили новенькие квартиры. Одичавшие беженцы вырвали радиаторы, а ванны и бытовую технику выбросили из окон. Телеграм-канал известного журналиста Владимира Соловьева публикует последствия жестокой мести полякам за их гостеприимство.