Украинцы жестоко "отблагодарили" поляков за гостеприимство – фото

Украинцы жестоко "отблагодарили" поляков за гостеприимство – фото
Фото: www.unsplash.com
Незалежные считают, что все должны им по гроб жизни

После старта спецоперации по защите мирного населения двух республик Донбасса некоторые украинские граждане решили собрать вещички и отчалить на территорию Европы в поисках лучшей жизни. Там их встретили с распростертыми руками, однако в итоге забота об украинцах вышла европейцам боком.

Жуткий погром недовольные беженцы устроили в польском Кракове. Изначально украинцев разместили в квартирах, которые были предназначены для местных семей с детьми. Мигрантам позволили жить в комфортабельных домах до сентября текущего года.

Стоит отметить, что жилище действительно очень хорошего уровня. Все квартиры находятся в новом микрорайоне и были полностью оснащены бытовой техникой и мебелью.

Однако, когда срок бесплатного проживания подошел к концу, незалежных выставили за дверь. В благодарность за прожитые в отличных условиях месяцы они разгромили новенькие квартиры. Одичавшие беженцы вырвали радиаторы, а ванны и бытовую технику выбросили из окон. Телеграм-канал известного журналиста Владимира Соловьева публикует последствия жестокой мести полякам за их гостеприимство.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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