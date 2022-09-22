"Формула мира": Зеленский выдвинул пять требований по Украине

"Формула мира": Зеленский выдвинул пять требований по Украине
Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президент продолжает попрошайничать у Запада

В США проходит Генассамблея ООН. Разумеется, украинский лидер Владимир Зеленский решил использовать эту площадку для очередного обращения к просвещенному Западу. В своей речи высокопоставленный украинец озвучил "формулу мира", которая, по его мнению, способна решить украинский конфликт.

Примечательно, что Зеленскому позволили поучаствовать в Генассамблеи в режиме видеообращения. Такая привилегия была предоставлена только ему.

Первым пунктом в формуле Зеленского значится "наказание" России. Президент считает, что добиться мира на Украине можно за счет усиления санкционного давления на нашу страну. Вторым пунктом главнокомандующий

Незалежной назвал увеличение финансовой и военной поддержки со стороны Запада.

Третий пункт "формулы мира" – возвращение под власть преступного киевского режима освобожденных территорий. Четвертый – предоставление украинскому государству ранее опубликованных гарантий безопасности, отмечает телеканал RT.

Пятым пунктом Зеленский пафосно обозначил некую "решимость", которую должны продемонстрировать украинцы рука об руку с их западными просвещенными друзьями.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Белый дом резко отреагировал на слова Путина о ядерном оружии

Выступление президента России получило широкий резонанс

Москва готовит ужасающий ответ на "победу" Киева в конфликте - СМИ

Украинцы могут совершить роковую ошибку, которая погубит всю страну

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей