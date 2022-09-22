Президент продолжает попрошайничать у Запада

В США проходит Генассамблея ООН. Разумеется, украинский лидер Владимир Зеленский решил использовать эту площадку для очередного обращения к просвещенному Западу. В своей речи высокопоставленный украинец озвучил "формулу мира", которая, по его мнению, способна решить украинский конфликт.



Примечательно, что Зеленскому позволили поучаствовать в Генассамблеи в режиме видеообращения. Такая привилегия была предоставлена только ему.

Первым пунктом в формуле Зеленского значится "наказание" России. Президент считает, что добиться мира на Украине можно за счет усиления санкционного давления на нашу страну. Вторым пунктом главнокомандующий

Незалежной назвал увеличение финансовой и военной поддержки со стороны Запада.

Третий пункт "формулы мира" – возвращение под власть преступного киевского режима освобожденных территорий. Четвертый – предоставление украинскому государству ранее опубликованных гарантий безопасности, отмечает телеканал RT.

Пятым пунктом Зеленский пафосно обозначил некую "решимость", которую должны продемонстрировать украинцы рука об руку с их западными просвещенными друзьями.