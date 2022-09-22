Пленный украинец предложил создать роту "одумавшихся" боевиков

Пленный украинец предложил создать роту "одумавшихся" боевиков
Фото: www.unsplash.com
Необычную инициативу осветил Кадыров

Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров разместил видеоролик, на котором плененные украинский вояка обращается к российскому главнокомандующему Владимиру Путину с просьбой создать из "осознавших свою ошибку" боевиков с Незалежной антифашистскую роту имени Богдана Сташинского.

Взятый в плен украинец считает, что таким образом его бывшие коллеги по оружию получат возможность "искупить вину перед русским народом кровью".

Впрочем, пафосное изречение украинского вояки не растрогало сердце Кадырова. Рамзан Ахматович подчеркнул, что нацисты не меняются, а подобного рода заверения "гроша ломаного не стоят".

Глава Чеченской республики добавил, что Вооруженные силы Российской Федерации не нуждаются в помощниках в лице "вчерашних фашистов". Российские бойцы при поддержке военных Луганской и Донецкой народных республик прекрасно справляются с поставленными перед ними задачами.

"Лучше готовьтесь держать ответ перед законом", – обратился к украинским боевикам Кадыров.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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