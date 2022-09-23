Глава назвал три способа для солдат ВС РФ сохранить свои жизни

В своем ежедневном обращении к народу, опубликованном накануне, президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам на фоне объявленной на российской территории частичной мобилизации. Для разговора он специально перешел на русский язык.

Украинский лидер заявил, что за последние полгода на поле боя погибли "десятки тысяч" российских солдат, еще часть были ранены и искалечены. По его словам, у призывников есть несколько вариантов, чтобы выжить: протестовать и бороться внутри своей страны, убегать из нее, либо сдаваться в плен.

На подобное обращение уже отреагировали в России. Издание "Военное обозрение" полагает, что введение частичной мобилизации вызвало сильное напряжение в Киеве, поскольку, в первую очередь, это приведет к увеличению численности российской армии в зоне конфликта. Это способно свести на нет все недавние продвижения ВСУ.

Журналисты полагают, что массовые бегства в такой ситуации более вероятны для украинской стороны, а не российской.