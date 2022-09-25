ВСУ продолжают попытки контратаковать освобожденные территории

Более полугода российские военные продолжают реализовывать задачи, поставленные в рамках специальной военной операции по защите Донбасса. Вооруженные силы Украины предпринимают попытки контратак по нескольким направлениям на линии фронта. Особое внимание незалежных вояк привлекает Запорожье, где расположена мощная атомная электростанция.

Москва не раз заявляла, что нацелена на скорейшее прекращение боевых столкновений, однако Киев под давлением Запада настаивает на исключительно военном решении конфликта. При этом США и ряд европейских стран принимают самое активное участие в происходящем. В российском МИД подчеркнули, что поставка американцами ракет большей дальности Украине сделает Вашингтон стороной конфликта.

Тем временем, некоторые государственные деятели из Европы начали рассуждать о расчленении Украины. Так, экс-глава МИД Румынии Андрей Марга назвал современные границы Украины неестественными и призвал Киев отдать часть своих территорий России, Венгрии, Румынии и Польше.

09:30 Украинские войска утром в воскресенье нанесли удар из HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли, сообщил источник в экстренных службах

09:20 Участковые комиссии в Алчевске утром эвакуированы в бомбоубежища из-за обстрела со стороны Киева, сообщили в ЦИК ЛНР.

25 сентября

17:15 Польша не намерена открывать границы для россиян, уклоняющихся от мобилизации. Об этом заявил министр иностранных дел Збигнев Рау.

17:06 "Бронь" от частичной мобилизации не должна распространяться на всех IT-специалистов, так как программисты бывают из разных сфер, считает глава СПЧ Валерий Фадеев.

15:54 Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву. Также президент подписал законы о лишении свободы на срок до 10 лет за добровольную сдачу в плен и лишении свободы на срок до 10 лет за отказ участвовать в боевых действиях.

15:20 В Новой Каховке прогремело 14 взрывов, работает ПВО, сообщили власти.

14:39 Один человек погиб, трое ранены после обстрелов Донецка во время референдума.

14:20 ВСУ открыли артиллерийский огонь по Энергодару, сообщила местная администрация.

13:52 Российскими средствами ПВО над Каховским водохранилищем был сбит беспилотник "Байрактар", следовавший в направлении Запорожской АЭС, сообщило Минобороны РФ.

13:42 В Николаевской области ракетным ударом ликвидировано до 300 иностранных наемников, сообщает МО РФ.

13:26 В Сахалинской области семьи призванных по частичной мобилизации граждан получат единовременную выплату в размере 300 тыс рублей.

12:45 Замминистра обороны генерал Дмитрий Булгаков отправлен в отставку. На его место назначен генерал Михаил Мизинцев, сообщает Минобороны РФ.

12:30 В Сахалинской области семьи граждан, призванных на службу в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации, поддержат единовременной выплатой в 300 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

10:41 Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил мобилизовать для участия в спецоперации половину сотрудников силовых ведомств, общая численность которых, по его словам, составляет около 5 млн человек.

10:30 Явка на референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях к вечеру первого дня составила больше 15%, сообщили в ОП.

10:20 Диверсантов, проникших в Запорожскую область из Украины 23 сентября, нейтрализовали, сообщил представитель местной администрации Рогов.

24 сентября

20:10 Глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова подвела итоги первого дня голосования: явка избирателей составила 15,31%.

19:00 В Херсонской области задержана диверсионно-разведывательная группа в составе пяти человек, сообщили в МВД.

17:34 Украинские войска обстреляли два района Донецка, выпустив в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в пятницу представительство ДНР в СЦКК.

16:57 Запорожская область в случае вхождения в состав РФ в качестве нового субъекта сохранит свое нынешнее название – власти региона РИА Новости.

15:51 В Запорожской области в целях общественной безопасности усилили контроль за соблюдением комендантского часа, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

14:41 Запорожская область объявит о независимости в границах освобожденных территорий перед вхождением в состав России, сообщил член ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

14:20 Явка избирателей в рамках референдума в ЛНР на 14.00 составила 13,18%.

14:12 Эрдоган заявил, что освобожденный из украинского плена Медведчук отправился из Турции в Россию.

13:57 В районе города Пологи в Запорожской области обнаружена группа украинских диверсантов, идет работа по их уничтожению, сообщил глава региона.

13:24 В Краматорске нанесен удар по 81-й бригаде ВСУ, уничтожено свыше 220-ти украинских военнослужащих, сообщает МО РФ.

13:12 Песков заявил, что трудно понять "истерическую реакцию" общества на мобилизацию. "Недостаток информации был, но сейчас ее очень много, включая от Минобороны", – заявил он.

12:59 Песков о возможном нападении Киева на территории, где проходят референдумы: в случае присоединения в их отношении будет действовать Конституция РФ.

12:35 Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что его сын призван в армию в рамках частичной мобилизации и уже отбыл в расположение воинской части.

12:34 ВСУ обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области.

12:16 В польских школах готовятся раздавать таблетки йодида калия на случай угрозы радиоактивного заражения.

11:50 Минобороны РФ сообщило, что не будет привлекать к мобилизации отдельные категорий граждан из IT, сфер информации и связи.

11:46 Украинские военные в первый день референдума предприняли попытку обстрела Херсона, но ПВО отразила атаку, заявил Стремоусов.

11:24 ВЦИОМ: почти 90% избирателей Запорожской, Херсонской областей, намеренных голосовать, выступают за присоединение к РФ.

11:18 Лукашенко подтвердил, что в Белоруссии не будет мобилизации.

11:14 Эрдоган поручил министрам разработать с Москвой альтернативы российской системе "Мир".

9:55 Конгресс просит Пентагон ускорить рассмотрение вопроса о поставках Киеву ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle, способных нести управляемое ракетное вооружение.

9:47 Украинское правительство призывает Запад экстренно предоставить ВСУ современные танки, однако страны не спешат этого делать. Об этом пишет издание Politico.

9:34 В Мелитополе сработало взрывное устройство, которое было выброшено из автомобиля.

9:24 С 23 сентября в Узбекистане приостановлено обслуживание карт "Мир" по техническим причинам.

8:45 Новые санкции ЕС против России могут включать ограничение цен на нефть, коснутся сферы IT и кибербезопасности, пишет Financial Times.

8:29 В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях начались референдумы о присоединении к России.

23 сентября

21:37 ЛНР на 100% готова к проведению референдума о вхождении в состав РФ, все бюллетени доставлены на избирательные участки, заявляют в ЦИК.

20:21 Донецк усеян траурными цветами. Жители несут цветы на улицы города, которые напоминают о массовых убийствах мирных граждан украинскими войсками.

19:49 Лавров на заседании Совета Безопасности ООН: страны Запада становятся стороной конфликта на Украине. Те, кто накачивает Киев оружием, заинтересованы в продолжении конфликта и в ослаблении России.

19:25 Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, выступая в ООН, что все виновные на Украине в обстрелах мирного населения будут привлечены к ответственности вне зависимости от их гражданства.

18:20 МИД Китая призывает к возобновлению прямого диалога Москвы и Киева без предварительных условий.

18:10 СБУ готовила покушение на главу Запорожской области, привлекая обычных граждан, сообщил РИА Новости задержанный силовиками житель Мелитополя.

17:40 СБУ готовила покушение на главу администрации Запорожской области Евгения Балицкого, сообщил РИА Новости задержанный силовиками житель Мелитополя Максим Иванов.

16:54 ВСУ обстреляли Донецк и Новобахмутовку в ДДНР из крупнокалиберных орудий.

16:20 ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

14:28 Призванным в рамках частичной мобилизации в Москве будут доплачивать 50 тыс рублей в месяц, следует из указа мэра.

14:10 Курский губернатор сообщил, что утром с воздуха на электроподстанцию "Суджа" было сброшено взрывное устройство.

13:56 ЕС рассмотрит ограничения на поставки в Россию гражданских технологий ввиду мобилизации российской экономики.

13:33 Пушилин: из плена освобожден Медведчук.

13:24 Песков: статус специальной военной операции после объявления частичной мобилизации не изменился.

12:47 В результате обстрела крытого рынка в центре Донецка много пострадавших, есть погибшие – минимум 5 человек.

12:32 Мэр Донецка заявил, что город подвергается интенсивному обстрелу, зафиксировано попадание во вход крытого рынка.

12:10 В результате процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих ВС РФ и ЛДНР.

11:58 В трех районах Крыма сегодня были сбиты силами ПВО беспилотники украинских военных

11:30 Силы ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободили Жованку в Артемовском районе.

11:18 Раскрыта сумма заработка мобилизованных россиян

10:40 Взрыв прогремел в Мелитополе в районе центрального рынка.

10:32 Запорожская область за день до старта референдума по вхождению в состав РФ готова к нему на 100%.

10:13 Высокий уровень террористической опасности в Курской области, граничащей с Украиной, продлен на 15 суток.

09:52 Теракт на российском газопроводе готовил агент СБУ по заданию украинских спецслужб, он задержан, сообщили в ФСБ.



09:31 Депутаты и сенаторы могут принять участие в спецоперации по своей инициативе, оформив отпуск.

09:13 На Украине призвали американские военные компании тестировать оружие и технологии в ходе боевых действий.

08:50 Великобритания продолжит оказывать помощь Украине, пока она не победит, а России никто не угрожает – Трасс.

08:32 Зеленский выдвинул пять требований по Украине.

08:00 В Запорожье рассказали, как изменится статус ВСУ после проведения референдумов

22 сентября

21:33 Украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО Himars по Херсону, часть ракет перехватила ПВО.

21:18 Повестку о мобилизации необходимо вручить гражданину лично в руки – Совфед.

20:38 Украинские войска нанесли ракетный удар по паромной переправе через Днепр в центре Херсона, пострадавших нет.

20:20 Главы МИД ЕС встретятся в среду вечером на полях ГА ООН для обсуждения ситуации вокруг Украины, основной повод – обращение Путина.

20:12 Еще порядка пяти мощных взрывов были слышны в Херсоне, предположительно, работает система ПВО.

19:40 Мощный взрыв прогремел в микрорайоне ХБК в Херсоне, над местом взрыва поднимается черный дым.

19:22 Система охлаждения Запорожской АЭС нарушена из-за обстрела со стороны ВСУ.

18:31 Макрон сожалеет из-за решения России объявить частичную мобилизацию – СМИ.

17:54 Эстония не будет предоставлять убежище россиянам, которые хотят избежать частичной мобилизации.

17:42 НАТО обсуждает с оборонными предприятиями ускорение производства оружия и боеприпасов, чтобы пополнить истощенные помощью Украине запасы.

17:25 Губернатор Севастополя сообщил, что в море у города обнаружен беспилотник, его уничтожили, взорвав.

17:09 В ДНР заявили, что Киев обстрелял территорию Верхнекальмиуского водохранилища.

16:40 Кадыров сообщил, что в ближайшие дни будут хорошие новости из зоны СВО и выразил надежду, что операция завершится в ближайшее время.

16:23 Белый дом счел факт объявления частичной мобилизации в РФ признаком сложностей в ведении боевых действий на Украине.

16:01 Бюллетени для голосования на референдуме в ДНР будут только на русском языке.

15:37 Верховная рада Украины приняла заявление о "недопустимости" проведения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав РФ.

15:10 Госсекретарь совбеза Белоруссии заявил, что нужно скорее урегулировать кризис на Украине и "путь здесь один – мирные переговоры".

15:00 Референдум по вопросу вхождения в РФ будет проходить на 73% территории Запорожской области, которая освобождена.

14:42 Литва в ответ на частичную мобилизацию в РФ повышает уровень готовности в силах быстрого реагирования, заявил в среду министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

14:34 Бригада президента Украины попыталась контратаковать в районе Павловки в ДНР – неудачно. Потери противника составили более 60 человек убитыми и ранеными, 4 танка и 8 автомобилей, сообщает МО РФ.

14:13 В Белоруссии нет нужды в мобилизации, заявил госсекретарь белорусского совбеза: готовы дать отпор "составом мирного времени".

13:52 Для мобилизованных в Москве установили дополнительные меры материальной поддержки, заявил мэр.

13:46 Пресс-служба Кремля: решений об изменении статуса СВО и введении военного положения не было.

13:45 Совет Федерации принял пакет поправок о военной службе.

13:39 Премьер Бельгии после выступления Путина призвал страны ЕС сохранять спокойствие и не подливать масла в огонь.

13:13 Грузия не рассматривает введение виз для россиян, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

12:54 В ходе спецоперации за последние три недели уничтожено свыше 7 тысяч украинских военных, 970 единиц техники, в том числе 208 танков, сообщил Шойгу.

12:42 Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации.

12:36 В результате обстрела села Логачевка в Белгородской области загорелся частный жилой дом.

12:33 Песков: кто получит отсрочку от частичной мобилизации, в кратчайшие сроки определит правительство.

12:25 Повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылаться через Госуслуги, заявили в Минцифры РФ.

11:53 В РЖД сообщили, что мужчинам призывного возраста продают билеты без ограничений: никаких справок от военкомата не требуется.

11:40 Освобожденная часть Николаевской области включена в состав Херсонской, ее жители также примут участие в референдуме.

11:01 После проведения референдумов нападение на освобожденные территории станет нападением на Россию со всеми последствиями, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

10:47 Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о формировании сегодня региональной призывной комиссии по проведению частичной мобилизации.

10:46 После сообщений о мобилизации в РФ в МИД Китая призвали все стороны конфликта на Украине "к прекращению огня и к мирному урегулированию путем диалога".

10:26 Запорожская АЭС подверглась обстрелу со стороны Украины, повреждена высоковольтная линия электропередачи и оборудование связи одного из энергоблоков.

10:16 В Петербурге создана призывная комиссия по частичной мобилизации, ее возглавил Беглов.

9:54 МИД Великобритании считает, что последние заявления президента России Владимира Путина о частичной мобилизации приведут к эскалации ситуации на Украине.

9:42 Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс резервистов.

9:10 Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России.

8:20 Вашингтон никогда не признает результаты референдумов о присоединении к России, которые собираются провести в ДНР и ЛНР, а также на подконтрольных российским силам территориях Херсонской и Запорожской областей, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

21 сентября

21:05 В Мелитополе около 20.50 мск сработало ПВО, передает корреспондент РИА Новости.

20:49 Украинские войска нанесли ракетный удар по жилому массиву в Новой Каховке, как минимум два человека ранены.

19:34 Боевики ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС, есть повреждения инфраструктуры на ее территории, в том числе в системе охлаждения. Об этом сообщили власти Энергодара.

19:04 Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующим конституционному закону и международному договору, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, сообщил РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.

18:29 ЦИК ДНР единогласно утвердил формы документов на референдуме по вопросу о вхождении в состав России.

17:52 Еще один мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, заявил во вторник штаб территориальной обороны ДНР.

16:51 Закон о проведении референдума по вопросу о вхождении в состав РФ вступил в силу в ДНР.

15:57 Опрос крымского РИПСИ: вхождение в состав России поддерживают 94% жителей ДНР, 93% жителей ЛНР, в Запорожской области 87% и в Херсонской 80%. Прийти на участки готовы в ДНР 86% респондентов, в ЛНР 87%, в Запорожской области 83%, в Херсонской 72%.

14:47 Референдум в ДНР о присоединении к России тоже назначен на 23-27 сентября – СМИ.

14:41 Путин: надо нарастить производственные мощности ряда предприятий оборонной промышленности, изучать западную военную технику, которая используется на Украине.

14:27 Референдум о вхождении ЛНР в состав России состоится с 23 по 27 сентября, сообщает первый замспикера парламента республики.

14:18 Находящиеся за пределами ЛНР жители республики смогут проголосовать на референдуме – СМИ.

14:04 Граждане, уехавшие на территории, подконтрольные Киеву, не смогут проголосовать на референдуме в Херсонской области – Стремоусов.

13:40 В Николаеве российскими ударами уничтожен цех бронетанкового завода, где ремонтировали военную технику украинской 59-й мотопехотной бригады – МО РФ.

13:21 Общественное движение "Мы вместе с Россией" обратилось к главе Запорожской области с просьбой провести референдум о присоединении к России.

12:58 В Мелитополе начался общенародный съезд граждан, на котором обсудят вопрос проведения в Запорожской области референдума о присоединении к России.

12:40 Депутаты парламента ДНР скорее всего обратятся к Пушилину с просьбой инициировать проведение референдума.

12:23 Практически 95% Херсонской области контролируется российскими военными – Стремоусов.

12:09 Боррель высказался за создание независимого трибунала, чтобы "привлечь россиян к ответственности" за действия на Украине.

11:45В Херсонской области объявили о желании немедленно войти в состав РФ.

11:13 В ДНР заявили, что их общественная палата выступит с инициативой проведения онлайн-голосования на референдуме для ряда территорий.

10:41 Союзные силы на артемовском направлении перешли от обороны к продвижению вперед, сообщил Пушилин.

10:22 ВСУ стали активнее обстреливать ЛНР после заявления о референдуме – Мирошник.

09:47 В ЛНР сообщили, что 7 мирных жителей поселка Краснореченское, в том числе 3 ребенка, погибли при вчерашнем обстреле ВСУ.

09:22 Власти Херсонской области сделают 20 сентября заявление по референдуму.

08:27 Офицер США курирует из Одессы работу губернатора Николаевской области Виталия Кима и главы обороны области генерал-майора ВС Украины Дмитрия Марченко.

07:40 Украинские военные ищут в Купянске сотрудничавших с Россией граждан.



20 сентября

21:41 Словения передаст украинским военным 28 танков M-55 S.

21:01 Сообщается о взрывах в Харькове.

20:52 Посольство РФ в Канаде квалифицирует нападение на диппредставительство как попытку совершения террористического акта, сообщил посол.

19:41 Референдум о вхождении в состав РФ будет многодневным, считает председатель Общественной палаты ДНР.

19:40 Подача электроэнергии в Херсонскую область с ЗАЭС и Запорожской ТЭЦ прекращена из-за обстрелов ВСУ, которые повредили ЛЭП, сообщили власти.

19:30 Турецкий Denizbank сообщил о прекращении операций с российскими картами "Мир".

19:04 Общественная палата ДНР обратилась к Пушилину с просьбой провести референдум по вопросу о вхождении республики в состав РФ.

19:00 Глава МВД Польши сообщил, что подписал распоряжение, ужесточающее правила въезда для россиян.

18:43 Жители Херсонской области желают как можно скорее провести референдум, чтобы получить гарантии вхождения региона в РФ, заявил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

18:40 Литва не впустила 18 россиян за первый день запрета на въезд по шенгенам, сообщают местные пограничники.

18:03 Крупнейший турецкий частный банк Is bankasi приостановил работу с российской платежной системой "Мир".

17:48 Канадский посол вызвана в МИД России, ей заявлен демарш в связи с тем, что неизвестные бросили в российское посольство в Оттаве "коктейль Молотова" и блокировали вход в консульский отдел при попустительстве местной полиции.

16:54 Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики с инициативой немедленно провести референдум о признании ее субъектом РФ.

16:42 Генпрокурор ЛНР Горенко награждён российским Орденом Мужества посмертно, заявило ведомство республики.

16:29 Главы МИД России и Франции провели телефонный разговор. Стороны обсуждали ситуацию на Запорожской АЭС. Париж призвал Москву создать зону безопасности вокруг атомной электростанции, назвав ситуацию критической.

16:00 Двое детей погибли при сегодняшнем украинском ударе по Донецку, сообщил мэр.

15:31 Россия будет оформлять единые электронные визы гражданам 52 иностранных государств, сообщили в МИД.

14:51 Владимир Сальдо находится на своём рабочем месте и вернулся к исполнению обязанностей главы ВГА Херсонской области, сообщили в местной администрации.

14:27 Из-за обстрела рынка в Донецке погибли три человека.

14:21 ВСУ намеренно стреляли по местам скопления людей в Донецке, под огонь попали остановка общественного транспорта, магазин и банк – Пушилин.

13:46 Массированная атака ВСУ на Донецк закончилась кровавой трагедией.

13:17 ВС РФ уничтожили более 200 украинских военных ударами в районе Зайцева, Николаевки, Северска и Торецка.

13:00 Мэр Донецка заявил об украинском ударе по площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка – по предварительным данным, погибли 13 мирных жителей.

12:45 Ситуация на линии соприкосновения в ДНР стабильная, на некоторых направлениях есть продвижение вперед – Пушилин.

11:50 Верховный суд ЛНР приговорил сотрудника ОБСЕ Дмитрия Шабанова к 13 годам лишения свободы за госизмену.

11:22 Суд Кипра рассмотрит дело украинки, напавшей с ножом на россиян, с учетом еще трех обвинений.

10:37 ЕР предлагает гарантировать академический отпуск студентам-военнослужащим, которые участвуют в спецоперации.

09:53 ВКС России нанесли удары по украинским войскам под Авдеевкой.

09:17 Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли ДНР.

08:32 Из украинских портов вышли шесть судов в рамках продуктовой сделки.

07:50 Подпольщики в Николаевской области сообщили о бегстве главы региона Виталия Кима.

19 сентября