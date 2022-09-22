Нападение на Россию: как изменится статус ВСУ после проведения референдумов

Нападение на Россию: как изменится статус ВСУ после проведения референдумов
Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Важные разъяснения дали в Запорожской области

Несколько дней назад ряд освобожденных от украинских боевиков территорий заявил о своем желании провести референдумы по вхождению в состав России. Член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов объяснил, как после этой процедуры изменится статус Вооруженных сил Украины, размещенных в регионе.

По последним данным, войска союзной армии России и ЛДНР контролируют около 73% запорожских земель. 27%, в числе которых областной центр Запорожье, все еще находятся под управлением преступной украинской власти.

Рогов подчеркнул, что как только регион будет признан субъектом Российской Федерации, представители ВСУ официально станут считаться оккупантами, отмечает интернет-издание "Свободная пресса". В связи с этим администрация области потребовала у киевского режима немедленно освободить оставшуюся часть Запорожья.

Разумеется, когда регион будет признан частью нашей страны, любая агрессия в его адрес станет расцениваться как нападение на Россию, добавил высокопоставленный госслужащий. Его слова приводит издание URA.RU.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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