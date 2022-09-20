Решение будет принято по результатам референдума

Сегодня, 20 сентября, Общественный совет Херсонской области выступил с инициативой немедленно провести референдум, на котором регион сможет быть признан частью Российской Федерации. Данная инициатива уже озвучена главе области.

Общественники подчеркнули, что вхождение в состав нашей страны станет "торжеством исторической справедливости". Кроме того, такое решение позволит обезопасить регион от внешних агрессоров. Также будут открыты "новые возможности на пути к возрождению и восстановлению мощи области".

"Мы единый народ-победитель", – подчеркнули в Совете.

Представители общественной организации выразили уверенность, что жители освобожденного региона полностью поддержат инициативу официально стать частью "русского мира" и войти в состав нашей страны.

Сообщается, что соответствующий референдум будет проведен в самое ближайшее время.



В Крымской республике уже объявили о готовности открыть на территории полуострова участки для голосования на референдуме. Таким образом, беженцы и переселенцы из Херсонской области и Донбасса также смогут отдать свои голоса и поддержать вхождение регионов в состав России.