В Херсонской области объявили о желании немедленно войти в состав РФ

В Херсонской области объявили о желании немедленно войти в состав РФ
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Решение будет принято по результатам референдума

Сегодня, 20 сентября, Общественный совет Херсонской области выступил с инициативой немедленно провести референдум, на котором регион сможет быть признан частью Российской Федерации. Данная инициатива уже озвучена главе области.

Общественники подчеркнули, что вхождение в состав нашей страны станет "торжеством исторической справедливости". Кроме того, такое решение позволит обезопасить регион от внешних агрессоров. Также будут открыты "новые возможности на пути к возрождению и восстановлению мощи области".

"Мы единый народ-победитель", – подчеркнули в Совете.

Представители общественной организации выразили уверенность, что жители освобожденного региона полностью поддержат инициативу официально стать частью "русского мира" и войти в состав нашей страны.

Сообщается, что соответствующий референдум будет проведен в самое ближайшее время.

В Крымской республике уже объявили о готовности открыть на территории полуострова участки для голосования на референдуме. Таким образом, беженцы и переселенцы из Херсонской области и Донбасса также смогут отдать свои голоса и поддержать вхождение регионов в состав России.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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