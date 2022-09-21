Глава РФ выступил с важнейшим заявлением

Российский лидер Владимир Путин обратился к нации. Президент страны сделал заявление по поводу мобилизации в Российской Федерации в связи с проведением референдума на освобожденных в ходе специальной военной операции. Глава страны отметил, что она будет частичной.

"Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт", – сообщил лидер.

Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции, подчеркнул Путин.

Глава России сообщил, что цель Запада – ослабить, разобщить и уничтожить Россию. При этом российские цели остаются неизменными.

"Правовой статус добровольцев и ополченцев Донбасса должен быть таким же, как у кадровых российских военнослужащих", – указал он.

Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября. Соответствующий указ уже подписан Владимиром Путиным. Президент поручил главам регионов посодействовать в работе региональных военкоматов. Также решение о частичной мобилизации предусматривает дополнительные меры по гособоронзаказу.

Глава России указал, что мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

"Запад перешел всякую грань, безответственные политики говорят о поставках наступательного вооружения на Украину, техникой наносятся удары по России <...> страны Запада подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России", – сообщил он.

Глава России сказал, что Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства – и это не блеф. А роза ветров может развернуться в любой момен в сторону Запада.