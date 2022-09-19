Многие люди ранены, есть погибшие

Вооруженные силы Украины продолжают терроризировать Донбасс. Сегодня, 19 сентября, в столице Донецкой народной республики произошла страшная трагедия. Обстрел со стороны украинских вояк привел к массовой гибели мирных людей.



Об очередном страшном испытании, выпавшем на долю жителей Донбасса, рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин. Высокопоставленный госслужащий сообщил, что незалежные каратели устроили обстрел площади Бакинских комиссаров, которая находится в Куйбышевском районе города.

В результате жестокой атаки погибли 13 человек. Также есть раненые, медицинские специалисты оказывают им всю возможную помощь.

Тем временем, союзные войска продолжают громить ВСУ. Недавно наши военные нанесли мощный удар по украинским силам под Авдеевкой, сообщает телеканал "360".

Как известно, незалежные вояки при атаке мирных городов активно используют западное оружие. "Пятый канал" показал последствия удара американской системы HIMARS по отелю в Сватово в Луганской народной республике.