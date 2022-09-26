На Украине раскрыли сценарий ядерного удара по России

На Украине раскрыли сценарий ядерного удара по России
Фото: www.unsplash.com
Незалежной есть, где взять смертоносные боеголовки

Каждый день ситуация на международной арене все больше обостряется. Громче звучат разговоры о возможном начале ядерной войны. При этом вину за развязывание такого конфликта заочно пытаются повесить на наше государство. На Украине уже придумали, как "защититься" от Москвы и ударить по России ядерными боеголовками.

С громким заявлением на этот счет выступил украинский профессор, кандидат исторических наук Сергей Климовский. Интеллектуал с Незалежной считает, что украинский главнокомандующий Владимир Зеленский вполне может заявить о готовности отправить на российскую территорию ядерные ракеты, сообщает телеканал "360". Прикрываться он будет якобы исходящей от Москвы угрозой.

Климовский считает, что обзавестись ядерным оружием – не проблема для Украины. Смертоносные боеголовки можно "взять напрокат у Израиля или купить у Северной Кореи", передает слова профессора интернет-издание "Свободная пресса".

Хитроумный украинец подчеркнул, что киевский режим должен вести дела по ядерному оружию именно с Израилем, а не с американцами. В таком случае Москва не сможет обвинить Североатлантический альянс в распространении запрещенных ракет.

Источник: Главред ✓ Надежный источник
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