В Германии бдительно следят за выкрутасами украинца

Конфликт на территории Незалежной сделал из бывшего комика, а ныне президента страны Владимира Зеленского личность мирового масштаба. Как известно, происходящее на территории украинского государства оказывает колоссальное влияние на Европу. На этом фоне жители Евросоюза внимательно наблюдают за тем, что говорит пан Зеленский.



Так, немцев весьма позабавили перемены, которые произошли в риторике украинского главнокомандующего после резонансного заявления президента России Владимира Путина. Как известно, недавно глава нашего государства подчеркнул, что Москва готова использовать любое оружие для защиты России.

Комментируя данное заявление, Зеленский объявил, что Владимир Владимирович не блефует и действительно, по мнению киевских властей, готов применить ядерные ракеты. Немцы обратили внимание, что ранее Зеленский высказывался ровно противоположным образом.

Так, глава Украины уверял, что не стоит воспринимать слова Кремля о ядерном оружии всерьез.

"До сих пор Украина говорила, что ядерная угроза – это всего лишь блеф!", "До вчерашнего дня он заявлял об обратном. Ну и кто тут комик?" – негодуют немецкие интернет-пользователи.