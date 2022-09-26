Странные перемены в поведении Зеленского после слов Путина насторожили немцев

Странные перемены в поведении Зеленского после слов Путина насторожили немцев
Владимир Зеленский. Фото: MAGO/The Presidential Office of/www.globallookpress.com
В Германии бдительно следят за выкрутасами украинца

Конфликт на территории Незалежной сделал из бывшего комика, а ныне президента страны Владимира Зеленского личность мирового масштаба. Как известно, происходящее на территории украинского государства оказывает колоссальное влияние на Европу. На этом фоне жители Евросоюза внимательно наблюдают за тем, что говорит пан Зеленский.

Так, немцев весьма позабавили перемены, которые произошли в риторике украинского главнокомандующего после резонансного заявления президента России Владимира Путина. Как известно, недавно глава нашего государства подчеркнул, что Москва готова использовать любое оружие для защиты России.

Комментируя данное заявление, Зеленский объявил, что Владимир Владимирович не блефует и действительно, по мнению киевских властей, готов применить ядерные ракеты. Немцы обратили внимание, что ранее Зеленский высказывался ровно противоположным образом.

Так, глава Украины уверял, что не стоит воспринимать слова Кремля о ядерном оружии всерьез.

"До сих пор Украина говорила, что ядерная угроза – это всего лишь блеф!", "До вчерашнего дня он заявлял об обратном. Ну и кто тут комик?" – негодуют немецкие интернет-пользователи.

Источник: Die Welt ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Озвучен второй вероятный шаг России после объявления мобилизации

Конфликт перейдет в новую степень противостояния

Лавров отказался отвечать на вопрос о третьей мировой войне

Министр краски не сгущает

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей