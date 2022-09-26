Зеленский отдал новый приказ ВСУ на фоне мобилизации в России

Зеленский отдал новый приказ ВСУ на фоне мобилизации в России
Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президент поручил идти в активное наступление

Глава Украины Владимир Зеленский сегодня, 26 сентября, провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Об этом сообщается на сайте президента страны. 

Во время встречи ее участники выслушали доклад об обстановке на фронте. Во время заседания дали оценку состоянию обеспечения войск оружием, боеприпасами.

"Были приняты решения по активным действиям сил обороны с целью дальнейшей деоккупации территории Украины", – указывается в пресс-релизе. 

Зеленский поручил как можно оперативнее снабжать вооружением войска, которые ведут продвижение вперед. 

Как сообщают российские СМИ, вероятно украинский президент дал разрешение на контрнаступление по новым фронтам, однако каким-именно пока понять невозможно. 

До этого Зеленский после объявления в России мобилизации обращался к российским гражданам. Он призывал призывников сдаваться в плен или бежать из страны, поскольку в противном случае на Украине их ждет только смерть. 

Источник: сайт президента Украины ✓ Надежный источник
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