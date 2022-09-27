Некоторые считают Залужного заменой президенту-комику

Обстановка внутри украинского государства оставляет желать лучшего. Вооруженные силы Незалежной, несмотря на беспрецедентную поддержку со стороны Запада, несут огромные потери и терпят поражение за поражением. На фоне общей нестабильности весьма странно выглядит заявление руководителя ВСУ Валерия Залужного в адрес незалежного главнокомандующего Владимира Зеленского.



Так, в интервью Time опытный украинский вояка объявил, что пану Зеленскому нет никакой необходимости хорошо разбираться в военном деле и понимать тонкости того, что происходит на фронте.

"Ему нужно разбираться в военном деле не больше, чем в медицине или строительстве мостов", – резко объявил руководитель всушников.

Залужный подчеркнул, что Зеленский никогда не обучался военному делу и сейчас не проявляет к этому стремление. Главком счел излишним проводить ликбез для президента, а тот, к удивлению военачальника, полностью с ним согласился.

Стоит отметить, что некоторые эксперты считают – именно Залужный может занять место украинского главнокомандующего и подвинуть надоевшего многим бывшего комика.