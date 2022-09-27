Вашингтон всячески поддерживает эскалацию

Сегодня, 27 сентября, завершается проведение референдумов по присоединению ряда освобожденных территорий к Российской Федерации. Если жители Херсонской и Запорожской областей, а также ЛДНР примут окончательное решение и станут гражданами России, их родные земли будут защищаться в соответствии с законами нашей страны. Тем временем, прямое использование западного оружия на территории Российской Федерации абсолютно не смущает США.



Так, госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон официально разрешает Вооруженным силам Украины использовать западные ракеты для того, чтобы атаковать территории, которые сейчас уверенно идут к вхождению в состав России.

Таким образом, уже скоро западные боеголовки могут с большой интенсивностью обрушиться на потенциально российские субъекты. В интерпретации американца, освобожденные территории "незаконно заняты Россией", а потому вполне могут быть атакованы незалежными вояками.

Представитель вашингтонской администрации заявил, что Белый дом никогда не признает итоги референдумов. Несмотря на волеизъявление жителей регионов, для американцев эти земли остаются собственностью киевского режима.