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Пару недель назад в небе над Украиной стали появляться новые виды беспилотников, которых ранее не было в распоряжении российской армии – как полагают журналисты американского издания Politico, это станет огромной проблемой для украинцев в будущем.
Украинские солдаты утверждают, что ранее один из таких смог проникнуть на территорию около Херсона, обойти при этом оборону и уничтожить два танка с экипажами внутри. По их словам, увидеть на радарах приближающуюся опасность практически невозможно.
На Западе полагают, что Россия использует боевые беспилотники Shahed и Mohajer, импортированные из Ирана – только за последние пару недель это привело к разрушительным результатам. Официально российская сторона отвергает информации о закупке боевых БПЛА у Тегерана.
Журналисты считают, что это вооружение может помочь России изменить правила игры на поле боя, передает "Свободная пресса". Они относительно небольшие и летают на малой высоте, уклоняясь от украинских радаров. В ночное время сбить их невозможно, поскольку у Киева нет подходящего типа вооружения.
В ВСУ рассчитывают, что после этого США должны поставить на Украину более современное оружие, чтобы они могли противостоять противнику более эффективно.
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