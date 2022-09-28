Терять-то Киеву больше нечего

На официальном портале президента Украины появилась петиция – инициаторы обратились к Киеву с призывом об объявлении выхода из Будапештского меморандума, по которому страна отказалась от ядерного статуса еще 28 лет назад. Авторы считают, что стране необходимо вернуть ее ядерный статус.

В петиции говорится, что вернуть стране ядерные боеголовки нужно лишь после того, как Соединенные Штаты выразят соответствуюущую готовность о передаче. Автор полагает, что таким образом необходимо сдержать Российскую Федерацию.

Как отмечает РИА "Новости", аналогичная петиция появилась на сайте Зеленского два года назад, набрав поддержку менее чем в две сотни голосов. Для рассмотрения властями призыв требовал поддержки 25 тысяч подписавшихся. За семь дней новая петиция собрала свыше 200 подписей.

Ранее глава генштаба ВСУ Валерий Залужный неожиданно заявил, что украинскому лидеру нет нужды разбираться в военном деле – тот понимает в нем не больше, чем в "строительстве мостов".