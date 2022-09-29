Зеленский оскорбил россиян на русском языке

Зеленский оскорбил россиян на русском языке
Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президент снова обратился к людям из соседней страны

Во время ежедневного вечернего обращения к нации по ситуации на фронте Владимир Зеленский в конце своей речи перешел на русский язык. Он отметил, что эта часть исключительно для людей, которые не понимают украинский. 

Президент Украины снова заявил, что ВСУ настроены решительно по отношению к мобилизованным россиянам – он намекнул, что они намерены убивать всех. Однако тем, кто еще хочет пожить, Зеленский предложил три варианта: бежать, сдаться в плен, либо сражаться против своей власти внутри России. 

Лидер заявил, что россиянам не за что сражаться – у них и без того все забрали. У граждан нет своих нефтяных вышек, дворцов, виноградников, яхт и банков, которые нужно охранять, чтобы их этого никто не лишил. 

"У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь – мобилизация. Боритесь за свое! Не лезьте на нашу землю, в нашу душу и в нашу культуру", – заявил он.

Это второй раз с начала мобилизации в России, когда украинский президент в своем обращении переходит на русский язык. До этого он тоже говорил, что у призывников есть три варианта, чтобы сохранить свою жизнь – убежать из страны, сдаться в плен или пойти против своей власти. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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