Бизнесменов вынудят "поделиться"

Киевский режим в своем стремлении насолить нашей стране и ее гражданам на ежедневной основе изобретает все новые механизмы антироссийской "борьбы". На этот раз на официальном уровне было объявлено, что власти Украины при поддержке США "открыли охоту" на крупных российских предпринимателей.



Так, незалежных политиков очень интересуют денежные средства обеспеченных россиян, которые хранятся в офшорах. В нелегком деле выявления секретных счетов украинцам помогают Соединенные Штаты Америки. Такими достижениями на поприще антироссийских действий похвастался руководитель комитета Верховной рады Незалежной по правовой политике Денис Маслов.

Украинец считает, что Киев вправе взять на себя роль судьи и наказать российских бизнесменов, решивших понадежнее спрятать свои деньги.

"Мы охотимся за средствами в офшорах", – объявил высокопоставленный житель Незалежной.

Разумеется, обнаруженные деньги должны будут пополнить казну украинского государства. Маслов заявил, что главнокомандующий страны Владимир Зеленский, а также ряд высокопоставленных представителей киевского режима рука об руку с американскими экспертами разрабатывают механизм, который позволит арестовывать такие деньги и отправлять их на нужды Незалежной.