Ситуация накаляется день ото дня

В последние месяцы все внимание общественности приковано к событиям, разворачивающимся на территории украинского государства. Беспрецедентная поддержка со стороны западных держав очевидным образом сказывается на развитии ситуации. С жестким заявлением по поводу происходящего выступила сотрудница российского МИД Мария Захарова.



Официальная представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны подчеркнула, что на сегодняшний день уже можно открыто говорить о третьей стороне в конфликте, который развернулся между Россией и Украиной.

"Вашингтон продемонстрировал, насколько он утратил связь с реальностью, фактически став стороной конфликта на Украине", – объявила высокопоставленная сотрудница дипведомства.

Таким образом Захарова отреагировала на очередную финансовую помощь со стороны Соединенных Штатов Америки, которую отправят в руки киевского режима. Речь идет о внушительной сумме в размере 12 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что соответствующее решение вашингтонской администрации также взбесило простых жителей Америки.