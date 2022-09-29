Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
В последние месяцы все внимание общественности приковано к событиям, разворачивающимся на территории украинского государства. Беспрецедентная поддержка со стороны западных держав очевидным образом сказывается на развитии ситуации. С жестким заявлением по поводу происходящего выступила сотрудница российского МИД Мария Захарова.
Официальная представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны подчеркнула, что на сегодняшний день уже можно открыто говорить о третьей стороне в конфликте, который развернулся между Россией и Украиной.
"Вашингтон продемонстрировал, насколько он утратил связь с реальностью, фактически став стороной конфликта на Украине", – объявила высокопоставленная сотрудница дипведомства.
Таким образом Захарова отреагировала на очередную финансовую помощь со стороны Соединенных Штатов Америки, которую отправят в руки киевского режима. Речь идет о внушительной сумме в размере 12 миллиардов долларов.
Стоит отметить, что соответствующее решение вашингтонской администрации также взбесило простых жителей Америки.
В Лондоне предрекают России ужасные последствия мобилизации
Альянс готов сделать это при одном условии