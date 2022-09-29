МИД России четко обозначил третью сторону конфликта на Украине

МИД России четко обозначил третью сторону конфликта на Украине
Мария Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ситуация накаляется день ото дня

В последние месяцы все внимание общественности приковано к событиям, разворачивающимся на территории украинского государства. Беспрецедентная поддержка со стороны западных держав очевидным образом сказывается на развитии ситуации. С жестким заявлением по поводу происходящего выступила сотрудница российского МИД Мария Захарова.

Официальная представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны подчеркнула, что на сегодняшний день уже можно открыто говорить о третьей стороне в конфликте, который развернулся между Россией и Украиной.

"Вашингтон продемонстрировал, насколько он утратил связь с реальностью, фактически став стороной конфликта на Украине", – объявила высокопоставленная сотрудница дипведомства.

Таким образом Захарова отреагировала на очередную финансовую помощь со стороны Соединенных Штатов Америки, которую отправят в руки киевского режима. Речь идет о внушительной сумме в размере 12 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что соответствующее решение вашингтонской администрации также взбесило простых жителей Америки.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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