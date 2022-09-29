"Непостижимо": решение Вашингтона по Украине взбесило американцев

"Непостижимо": решение Вашингтона по Украине взбесило американцев
Фото: www.unsplash.com
Жители США в шоке от происходящего

Западные страны приложили максимальные усилия для того, чтобы сделать Украину своеобразным "пупом Земли". Однако простых жителей Европы и Америки такое положение дел сильно раздражает. Так, очередное решение вашингтонской администрации по поводу поддержки Киева вызвало шквал негодования у американских интернет-пользователей.

Речь идет о новом транше финансовой помощи, который будет направлен из казны США в руки представителей киевского режима. Сумма действительно внушительная – целых 12 миллиардов долларов. Американцы справедливо отмечают, что этим деньгам могли найти более подходящее применение.

"Только мы с вами платим за все это", "Когда мы перестанем посылать в Вашингтон наши деньги, чтобы ими нас же уничтожили?", "Уму непостижимо! У нас столько проблем в Америке", – негодуют налогоплательщики.

Американцы также отмечают, что уровень коррупции в Незалежной зашкаливает. На этом фоне с высокой долей вероятности все американские "баксы" осядут в карманах украинских преступников.

Помимо беспрецедентной поддержки киевского режима, Вашингтон также старается давить на Россию со всех сторон. Серьезному прессингу подвергается национальная платежная система "Мир". При этом в Турции уже прошел митинг против отказа банков работать с этими картами, передает интернет-издание "МИР24".

Источник: Breitbart ✓ Надежный источник
новости партнеров

Британские разведчики поделились "сенсацией" о массовом бегстве россиян

В Лондоне предрекают России ужасные последствия мобилизации

НАТО объявили о намерении открыто послать войска на Украину

Альянс готов сделать это при одном условии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей