Жители США в шоке от происходящего

Западные страны приложили максимальные усилия для того, чтобы сделать Украину своеобразным "пупом Земли". Однако простых жителей Европы и Америки такое положение дел сильно раздражает. Так, очередное решение вашингтонской администрации по поводу поддержки Киева вызвало шквал негодования у американских интернет-пользователей.



Речь идет о новом транше финансовой помощи, который будет направлен из казны США в руки представителей киевского режима. Сумма действительно внушительная – целых 12 миллиардов долларов. Американцы справедливо отмечают, что этим деньгам могли найти более подходящее применение.

"Только мы с вами платим за все это", "Когда мы перестанем посылать в Вашингтон наши деньги, чтобы ими нас же уничтожили?", "Уму непостижимо! У нас столько проблем в Америке", – негодуют налогоплательщики.

Американцы также отмечают, что уровень коррупции в Незалежной зашкаливает. На этом фоне с высокой долей вероятности все американские "баксы" осядут в карманах украинских преступников.

Помимо беспрецедентной поддержки киевского режима, Вашингтон также старается давить на Россию со всех сторон. Серьезному прессингу подвергается национальная платежная система "Мир". При этом в Турции уже прошел митинг против отказа банков работать с этими картами, передает интернет-издание "МИР24".