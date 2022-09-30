Примет ли альянс?

Киев в эктренном порядке подает заявку на вступление в состав Североатлантического альянса. Соответствующее заявление сделал сегодня, 30 сентября, президент Украины Владимир Зеленский.

"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины – реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз. Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре", – высказался Зеленский.

По словам президента Украины, Киев не намерен проводить с РФ никаких переговоров, пока главой государства является Владимир Путин.

Напомним, 30 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет пресс-конференцию.