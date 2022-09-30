Пусть Киев как-нибудь держится, заявили в альянсе

В настоящее время Североатлантический альянс не может принять Украину, несмотря на просьбу и экстренную подачу заявки. Соответствующее заявление сделал сегодня, 30 октября, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции перед средствами массовой информации.

Вместе с тем в альянсе заявили, что не собираются признавать итоги референдумов, проведенных в сентябре на территориях Донецкой и Луганской народной республик, а также освобожденных территорий Запорожской области и Херсонщины.

Вместе с тем, добавил Столтенберг, альянс продолжит оказывать военную поддержку политическому руководству Украины. Отказ от боевых действий означает прекращение Незалежной как страны, в том время как встречный отказ со стороны РФ, напротив, якобы гарантирует прекращение любой эскалации конфликта и его полное завершение, считает генсек НАТО.

Напомним, после объемной речи президента РФ о вхождении освобожденных территорий в состав России президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, на котором заявил, что Киев подает в экстренном порядке заявку на членство в НАТО.