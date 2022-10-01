Других источников в стране уже нет

Киев намерен в скором времени отказаться от газового отопления с 2023 года. Теперь, указал глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко, украинские дома будут топить альтернативными источниками.

К предстоящему отопительному сезону Украина готовит биомассу с мусором – твердым вторичным топливом, которое на практике является бытовым мусором. В Житомире уже ведут работы по возведению теплоэлектростанции, которая будет работать именно на таком источнике энергии. Суммарная мощность – 50 мегаватт.

Для строительства ТЭЦ и реализации планов по отоплению альтернативными источниками Украина привлекает международных инвесторов. Однако, указывает Витренко, причина не в дефиците газового топлива и уничтоженной инфраструктуре, а в "устойчивости энергетики", которая нуждается в замене источников топлива.

Ранее "Нафтогаз" заявлял, что нефтеперерабатывающая отрасль на Украине заморожена из-за конфликта – в стране прекратилось на тот момент производство бензина.