Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Киев намерен в скором времени отказаться от газового отопления с 2023 года. Теперь, указал глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко, украинские дома будут топить альтернативными источниками.
К предстоящему отопительному сезону Украина готовит биомассу с мусором – твердым вторичным топливом, которое на практике является бытовым мусором. В Житомире уже ведут работы по возведению теплоэлектростанции, которая будет работать именно на таком источнике энергии. Суммарная мощность – 50 мегаватт.
Для строительства ТЭЦ и реализации планов по отоплению альтернативными источниками Украина привлекает международных инвесторов. Однако, указывает Витренко, причина не в дефиците газового топлива и уничтоженной инфраструктуре, а в "устойчивости энергетики", которая нуждается в замене источников топлива.
Ранее "Нафтогаз" заявлял, что нефтеперерабатывающая отрасль на Украине заморожена из-за конфликта – в стране прекратилось на тот момент производство бензина.
Вашингтон развязывает инфраструктурную войну