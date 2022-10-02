Решение о проведении референдумов резко изменило ситуацию

Уже восьмой месяц на территории украинского государства продолжается спецоперация по защите мирного населения двух республик Донбасса. Москва настроена решительно и больше не даст в обиду граждан, которые не хотят жить по законам киевского режима. Власти Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик приняли решение провести референдумы о вхождении в состав Российской Федерации.



Такой шаг ожидаемо вызвал бурную реакцию на Украине и в западных странах. Европейцы уже объявили, что не позволят жителям освобожденных территорий самоопределиться и не станут признавать итоги референдумов.

На фоне серьезного обострения ситуации в Незалежной российские власти приняли вынужденное решение о частичной мобилизации граждан и обозначили готовность защищать нашу страну любыми видами оружия. В ответ на это на Украине пригрозили нанести ядерный удар по территории России. Онлайн-трансляция последних событий – в сводке "Утра".

11:06В ДНР ВСУ за сутки потеряли до 50 человек и два БПЛА.

10:34В ЛНР ВСУ за сутки потеряли до 60 человек и пять единиц техники.

10:00 Власти Австралии намерены ввести санкции в отношении 28 представителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

2 октября

16:50 Из-за создания угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи, сообщает Минобороны РФ.

15:33 Украинские войска за 59 минут обстреляли Донецк и Макеевку, выпущено 16 снарядов "натовского" калибра 155 мм и 10 снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

14:16 Мирная жительница погибла в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

13:24 По предварительной информации, в районе города Новая Каховка Херсонской области российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу укронацистов, которая двигалась на гражданском автомобиле.

12:36 Путин присвоил звание Героя России первому замглавы администрации Херсонской области Катериничеву, погибшему в результате украинского ракетного удара.

11:25 Украинские войска за прошедшие сутки выпустили 118 боеприпасов по районам семи населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики.

11:00 В ЛНР задержали корректировщицу огня украинских военных. При ее участии 21 сентября из HIMARS обстреляли Новоайдар, один мирный житель погиб, был поврежден учебный корпус колледжа.

10:18 Один человек погиб в субботу в результате обстрела в Петровском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

1 октября

20:45 ВСУ в 19.30 обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

19:34 Ситуация в Красном Лимане остается тяжелой, наши подразделения выдерживают натиск, подкрепление подтягивается – Пушилин.

18:50 ВСУ до пятницы планировали отрезать Красный Лиман в ДНР от населенных пунктов Сватово и Кременная в ЛНР и продвинуться ближе к границам Российской Федерации, но у них ничего не вышло, заявил РИА Новости полковник полиции ЛНР Виталий Киселев.

17:20 Украинские войска в 16.30 после подписания договора о принятии ДНР в состав России обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

16:59 Украина подписывает заявку на вступление в ускоренном порядке в НАТО – Зеленский.

16:47 Украинские диверсионные разведывательные группы могут быть переброшены на энергодарское направление, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Донецкой Народной Республики с позывным "Док".

16:38 Мирный житель ранен из-за обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР.

14:47 В Красном Лимане идет тяжелый бой, союзные силы плотно работают по противнику, сообщил полковник МВД ЛНР.

14:30 Пункт частичной мобилизации развернули в Астраханской области на границе с Казахстаном.

13:52 Главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прибыли в Кремль на подписание договоров о присоединении к России.

13:34 Страны ЕС достигли предварительной договоренности по новому пакету мер против России, окончательное решение ожидается на следующей неделе.

13:25 Финляндия вправе аннулировать на границе выданные ею туристические визы гражданам РФ при отсутствии предпосылок для въезда, сообщили в посольстве в Москве.

12:27 Народная милиция ДНР сообщила, что первые призванные в рамках частичной мобилизации в России прибыли на ее территорию и приступили к боевой подготовке.

12:18 Песков: Москва будет воспринимать удары Украины по новым территориям как акт агрессии против России.

12:16 Всю территорию ДНР в границах Донецкой области образца 2014 года предстоит освободить, подтвердил Песков.

12:12 ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области станут суверенной территорией РФ, на них будет распространяться и договор о Союзном государстве, заявил Песков. По его словам, на церемонии в Кремле будет подписано четыре договора о принятии новых субъектов в РФ.

11:59 Норвегия заявила, что "при необходимости" может закрыть границу для российских туристов.

11:23 Курс доллара на Мосбирже упал ниже 56 рублей впервые с 21 июля.

10:59 Курс евро на Мосбирже упал до 52,5 рублей впервые с 2014 года.

10:52 Лукашенко: если европейцы искренне этого хотят, мира на Украине можно достичь в течение нескольких дней.

10:33 Глава СВР Нарышкин сказал, что у России уже есть материалы, которые указывают на роль Запада в организации и осуществлении взрывов на "Северных потоках".

10:19 Генсек НАТО проведет незапланированную пресс-конференцию в пятницу в 19.00 мск, о теме выступления не сообщается.

9:41 В Запорожье 23 человека погибли при ударе по гуманитарной колонне.

9:36 В Херсоне при ракетном ударе погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев.

9:10 Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал ввести для россиян "декларацию лояльности" при получении ими гражданства страны и продлении вида на жительство. В декларации, в частности, предлагается спрашивать об отношении к военной операции на Украине.

8:57 Режим ограничения полетов в аэропорты юга России продлен до 10 октября, решение приняла Росавиация.

8:38 В Бурятии завершили частичную мобилизацию, заявил глава республики Алексей Цыденов.

7:44 В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала ПВО, оперативные службы уточняют информацию о последствиях, сейчас известно, что разрушений и пострадавших нет.

30 сентября

21:27 Представители Запорожской и Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик прибыли в Москву.

21:10 США рассматривают все варианты действий в плане ужесточения санкций против РФ в связи с референдумами.

20:34 Эрдоган в разговоре с Путиным заявил, что Анкара готова стать посредником по Украине, считает, что нужно дать еще шанс переговорам.

19:58 Росатом выплатит мобилизованным сотрудникам единовременно 100 тыс. рублей.

19:20 Руководство ООН заявило, что не считает возможным принять итоги прошедших референдумов.

18:55 Верховный суд приговорил жителя ЛНР к 12 годам за шпионаж в пользу СБУ.

18:26 Случаи неправомерной мобилизации выявлены в Ростовской области, есть первые возвращенные.

17:50 Призванные в рамках мобилизации после слаживания приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий.

17:33 НКО, которые оказывают помощь семьям участников спецоперации на Украине, смогут претендовать на гранты президента.

17:04 Диверсанты подорвали опору ЛЭП в Херсонской области, российские силовики предотвратили вывод целой линии из строя, разминировав другие СВУ.

16:38 Система ПВО сработала в Новой Каховке Херсонской области, прогремели 10 взрывов

16:27 Из-за обстрела со стороны ВСУ поселка Золотое-5 в ЛНР разрушен Дом культуры.

16:03 Возгорание на территории Запорожской АЭС устранили, сообщает глава ВГА.

15:40 ВСУ нанесли удар с помощью беспилотника по инфраструктуре ЗАЭС, ядерному реактору ничто не угрожает.

15:33 США фактически стали стороной конфликта на Украине – Захарова.

15:17 Граждане, которым положена бронь, могут получить удостоверение об отсрочке от призыва.

15:06 Федеральный конституционный закон о принятии новых субъектов в РФ должен быть принят 3-4 октября – посла ЛНР в РФ Мирошник.

14:51 Киеву не стоит рассчитывать на содействие из-за рубежа в попытках "раскачать" ситуацию в России, это уже не вышло и не выйдет в будущем, заявили в МИД.

14:30 Военный комиссар Якутии опроверг сообщения о том, что мобилизованные уже якобы начали участвовать в боевых действиях. По его словам, все они проходят подготовку в Восточном военном округе.

13:52 Папа Римский призвал считать конфликт между Украиной и Россией глобальным.

13:44 Частичная мобилизация в Туве завершена, сообщили в пресс-службе главы республики.

13:39 Более 70 украинских военных уничтожено в Харьковской области в результате удара по пункту дислокации 2 батальона украинской 92 механизированной бригады ВСУ.

13:10 Песков назвал глупыми и ангажированными утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на "Северных потоках" российских кораблях.

12:57 Путин предоставил правительству право устанавливать запрет на международные автоперевозки грузов по РФ транспорту из недружественных стран.

12:50 Концерн "Калашников" сообщил об увеличении объемов выпуска стрелкового оружия на 40% в нынешнем году.

12:29 НАТО назвало инциденты на "Северных потоках" диверсией и заявило, что отреагирует на любую преднамеренную атаку на критическую инфраструктуру.

12:14 Глава МИД Польши Рау не исключил участия сил НАТО в боевых действиях на Украине, если там применят ядерное оружие.

11:58 Депутаты Госдумы получили приглашения завтра в Кремль на 15.00. Ожидается подписание соглашений о вступлении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

11:29 Около 30 человек погибли, по предварительным данным, при украинском обстреле колонны с беженцами в Харьковской области, экстренные службы не могут вывезти тела из-за украинских обстрелов.

11:13 Украинские войска нанесли удар по газопроводу в Херсонской области, без газа осталась Новая Каховка.

10:44 Пункт мобилизации в ближайшие дни развернут на границе с Казахстаном в Астраханской области, сообщили власти.

10:20 Граница Финляндии будет закрыта для российских туристов в ночь на пятницу, передают СМИ.

9:47 Леонид Пасечник сообщил, что прибыл в Москву для завершения юридической процедуры вхождения ЛНР в состав России.

9:26 Новые санкции ЕС предусматривают запрет на импорт из РФ икры, сигарет и спиртного.

9:16 Встреча глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Путиным запланирована, но подробностей пока нет, заявил Стремоусов.

9:04 ВСУ ночью обстреляли Кременную, разрушены два жилых дома.

8:50 Еврокомиссия предлагает установить потолок цен на российский газ, сообщают СМИ.

8:13 Газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" могли повреждить с помощью дистанционных взрывных устройств, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании.

29 сентября

21:50 Власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области обратились к Путину с просьбой о принятии в состав РФ. Главы ЛНР и ДНР сообщили о поездке в Россию. На следующей неделе в Госдуме могут рассмотреть закон о признании новых территорий. В СФ отметили, что могут рассмотреть законы по референдумам на заседании 4 октября.

20:24 ВСУ обстреляли в среду Донецк и поселок Зайцево из артиллерии и танка, сообщило в среду представительство ДНР в СЦКК.

19:18 ВСУ нанесли ракетный удар по комплексу политехнического университета в центре Херсона, здание разрушено, есть раненые, сообщил представитель экстренных служб.

18:35 Российские следователи зафиксировали последствия украинского обстрела по городу Брянка в ЛНР.

18:15 В Мелитополе и пригороде прогремела серия взрывов.

17:40 Референдумы проведени в полном соответствии с международным правом, жители освобожденных территорий и Донбасса не желают возвращаться к прежней жизни и сделали выбор в пользу РФ – МИД

16:27 ВСУ обстреляли ряд районов Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

16:03 Красный Лиман и ключевые трассы остаются под контролем союзных сил, сообщила в среду Народная милиция ДНР.

14:53 ВСУ нанесли подлый удар по мирной гостинице "Колос" в городе Алешки под Херсоном, есть пострадавшие.

14:37 Немецкие службы безопасности опасаются, что обе нитки газопровода "Северный поток-1" будут непригодны для использования навсегда.

13:14 Посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть Россию.

12:50 Пока неизвестно, может ли проводимая Россией СВО перейти в КТО, решение за Путиным, сообщил Песков.

12:49 Глава Херсонской области Владимир Сальдо обратился к президенту РФ с просьбой принять регион в состав России.

12:45 Песков назвал абсурдом обвинения в адрес России о саботаже на маршрутах "Северных потоков".

12:41 Песков на вопрос, будет ли продолжена спецоперация после присоединения новых регионов: "Как минимум нужно освободить всю территорию Донецкой народной республики".

12:36 США и Европа практически исчерпали свои запасы оружия для поставок на Украину, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на военных экспертов.

12:29 Глава ЛНР Пасечник обратился к Путину с просьбой рассмотреть вхождение республики в состав России.

12:17 Сальдо заявил, что обязательно обратится к президенту России, чтобы юридически оформить вхождение Херсонской области в состав РФ как можно быстрее.

11:53 Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что выехал в Москву.

11:29 Глава ДНР Пушилин заявил, что отправился в Москву для завершения юридической части вхождения ДНР в состав России.

10:59 Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала серьезно относиться к словам российского президента Владимира Путина, ее слова приводит немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

10:35 Граждане, уехавшие из РФ во время частичной мобилизации, не нарушившие закон могут вернуться без правовых последствий в любой момент, Россия – правовое государство, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

10:20 Ялтинский экономический форум перенесен на второй квартал 2023 года, сообщил глава Крыма Аксенов.

9:47 Херсонская область в ближайшие дни обратится к президенту РФ по итогам референдума, заявил замглавы ВГА Кирилл Стремоусов.

9:36 Жозеп Боррель заявил, что все доступные сведения указывают на то, что инциденты на "Северных потоках" являются результатом преднамеренного действия.

9:34 Банков, использующих российскую платежную систему "Мир" в Турции, не осталось.

9:23 Ростовская область выполнила план по мобилизации.

9:19 Глава МИД Польши пригрозил России ответом НАТО при использовании ядерного оружия на Украине/

8:56 ЕС собирается смягчить санкции против РФ, сняв запрет на экспорт из РФ удобрений, цемента и другой продукции.

8:48 Еврокомиссия в среду предложит новые санкции против РФ в ЕС, в том числе введение потолка цен на нефть – СМИ.

8:24 Канада намерена ввести новые санкции против РФ из-за референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях – премьер-министр Джастин Трюдо.

8:13 В Белгородской области аннулируют повестки части мобилизованных. Минобороны сократило число жителей региона, которые должны быть призваны. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

28 сентября

22:50 Глава ЛНР обратится к Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении республики в состав РФ на правах субъекта федерации 28 сентября.

22:31 За вхождение ЛНР в РФ на референдуме после обработки 100% протоколов проголосовали 98,42% избирателей.

21:36 Активность ВСУ по всей линии фронта стала реакцией на подсчет голосов в рамках проведения референдума – НМ ЛНР.

21:17 Гендиректор МАГАТЭ сообщил о новых взрывах на ЗАЭС.



20:44 Три человека погибли, 5 ранены при обстреле Брянки в ЛНР из РСЗО HIMARS.

20:29 США не возражают против того, чтобы Киев применял оружие Запада против регионов, которые могут войти в состав РФ.

20:10 За вхождение ЛНР в РФ после обработки 100% протоколов проголосовали 97,93% избирателей на участках в РФ.

19:39 Кабинет министров Украины запретил вывоз с территории страны товаров по внешнеэкономическим договорам, страной назначения которых указана РФ,

19:04 Повестки на КПП "Верхний Ларс" на грузинской границе будут вручать всем россиянам, кто подлежит призыву.

18:43 В Мариуполе задержана девушка, пытавшаяся совершить теракт на референдуме.

18:10 Пасечник рассчитывает в ближайшее время поехать в Москву с обращением к Путину о вхождении ЛНР в состав России.

18:01 Из-за обстрела обесточена шахта имени Засядько, под землей 21 человек, сообщили в Минугля ДНР.

17:36 Совфед 4 октября может рассмотреть вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ – Матвиенко.

17:05 Подконтрольные Киеву территории Запорожской области будут освобождать – глава региона Балицкий.

16:39 Двоих участников ДРГ, работавших с украинской разведкой, задержали в Херсонской области.

16:27 Обнародованы первые цифры с референдумов на участках в России

16:20 Центр Донецка, а также Киевский и Куйбышевский районы частично остались без света из-за обстрелов.

15:47 Повестки на КПП "Верхний Ларс" на грузинской границе вручают только жителям Северной Осетии.

15:03 Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка открыто проголосовал за вхождение ДНР в состав России на избирательном участке.

14:07 ВСУ за полчаса выпустили по Кировскому району Донецка и Центрально-городскому району Горловки 15 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в СЦКК.

12:49 Украинские войска за время проведения референдума выпустили по ЛНР 76 ракет из РСЗО HIMARS – глава представительства ЛНР в РФ.

11:49 Референдум по вопросу вступлении ДНР в состав Российской Федерации можно считать фактически состоявшимся, заявил глава Народного совета республики Владимир Бидевка.

11:16 ВСУ обстреляли Зайцево, Ясиноватую и Яковлевку, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

10:15 Мобилизационный пункт военкомата в ближайшее время развернут на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией, сообщает МВД по региону.

09:10 ВСУ за полчаса обстреляли из артиллерии поселки Гольмовский, Каштановое и Ясное в ДНР, выпустив 14 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство республики в СЦКК.

08:15 Украинские военные регулярно намеренно обстреливают городские кварталы и социальную инфраструктуру, сообщили РИА Новости разведчики Вооруженных сил России РИА Новости.

27 сентября

21:57 Сообщается о мощных взрывах в Одессе.

21:38 Явка на референдуме о вхождении ДНР в состав РФ по итогам 4 дней голосования составила 86,89%.

20:56 Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в понедельник в интервью немецкому порталу "Тагесшау" заявил, что в стране не будут объявлять дополнительную мобилизацию в ответ на частичную мобилизацию в России.

20:35 В Белгородской области уже частично мобилизовано 80% резервистов от предусмотренного плана.

20:05 В Крыму вернули домой около 400 человек, ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации, они не подходили по возрасту, сообщил глава службы по мобилизационной работе и территориальной обороне республики Виктор Фесенко.

20:00 Явка избирателей на референдуме по итогам четвертого дня составила 83,61%.

19:38 В Конгрессе США достигли предварительной договоренности о выделении дополнительной помощи Украине на сумму примерно 12 миллиардов долларов.

18:56 Вторая волна частичной мобилизации в Крыму, где практически завершились мобилизационные мероприятия, не планируется.

18:55 Владимир Путин дал российское гражданство Эдварду Сноудену.

18:41 Минобороны РФ сообщило, что в условиях проведения частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается.

18:15 ФСБ России задержала консула Генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори при получении им сведений ограниченного распространения.

18:06 Глава сенатского комитета по обороне, бывший главком ВКС России Бондарев подал рапорт для участия в спецоперации.

17:30 Появились сообщения о срабатывании ПВО над Севастополем.

17:09 Британия расширила санкции против России из-за референдумов. В санкционный список вошли 33 лица, участвующих в проведении голосования в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

16:08 В Новой Каховке прозвучало более 12 воздушных взрывов, работает ПВО, звучит сирена, сообщает военно-гражданская администрация города.

16:02 ЕС отложит решение по введению потолка цен на российскую нефть из-за разногласий среди стран, сообщают СМИ.

15:53 План поставленный по частичной мобилизации в Севастополе практически выполнен, идет замена ряда специалистов и разбираем отдельные случаи со здоровьем призванных – губернатор Севастополя Развожаев.

15:22 РФ приостанавливает соглашение с Латвией об избежании двойного налогооблажения. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

15:19 В call-центре пояснили, что повестки в военкомат могут выдавать круглосуточно, нарушений в этом нет.

15:13 США объявляют о выделении Украине новой помощи в размере 457,5 млн долларов на работу правоохранительных органов, заявил Энтони Блинкен.

14:43 Частичная мобилизация в Якутии завершится до четверга, а в ряде районов план уже выполнен.

14:09 Постоянные органы власти Запорожской области сформируют на выборах, которые планируются через год после решения о вхождении в состав России.

13:31 Песков: никаких решений о введении военного положения в каких-либо регионах пока не принималось.

13:20 Песков на вопрос о возможности закрытия границ в свете частичной мобилизации: в настоящий момент никаких решений на этот счет нет.

12:43 Россия утвердила план развития Мариуполя на ближайшие три года, заявил Хуснуллин.

12:10 МО РФ: Более 120 военных потеряли ВСУ убитыми и ранеными в результате удара ВС РФ в Харьковской области.

11:43 Глава МАГАТЭ: стартовали переговоры о создании "зоны безопасности" вокруг Запорожской АЭС, они будут продолжены на этой неделе.

11:26 Южная Осетия всецело поддерживает проведение референдумов по вхождению в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

10:57 Референдум в Запорожской области состоялся, явка перевалила за 50%.

10:45 Президент Молдавии готова лишать гражданства жителей страны, которые будут участвовать в боевых действиях на стороне России.

10:32 Референдум в Херсонской области можно считать состоявшимся, явка избирателей превысила порог в 50%.

10:03 Украинский диверсант, подорвавшийся 25 сентября в Мелитополе, готовил теракты, дома у него обнаружено взрывное устройство.

09:39 Мирные жители и члены участковых комиссий не пострадали при обстреле украинской армией Рубежного.

09:11 Режим ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центральной части РФ продлен до 2 октября.

08:40 ВС Украины ночью обстреляли школу в Рубежном, где размещался участок для голосования на референдуме.

08:15 "Злые русские хакеры" (RaHDIt) выложили в открытый доступ сведения о свыше чем 1,5 тыс сотрудников службы внешней разведки Украины.

26 сентября