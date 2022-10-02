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Появление в общем доступе свежего снимка с руководительницей главного военного ведомства Германии Кристин Ламбрехт вызвало фурор в социальных сетях. Фрау министр сфотографировалась на Украине на фоне танка.
Глава немецкого Минобороны решила сделать памятный снимок во время визита в Незалежную, где она встретилась с представителями киевского режима и обсудила текущее положение дел на фронте. На ярком "боевом" кадре дама позирует в бронежилете рядом с танком. При этом Ламбрехт широко улыбается фотографу.
Однако немцев воинственный кадр не впечатлил. Некоторые отметили, что только фрау министр и еще одна женщина стоят в бронежилетах. Остальные на кадре спокойно обходятся гражданской одеждой.
"Ламбрехт не хватает только туфель на высоком каблуке – в этом случае могла бы стать героиней комиксов", "Она привезла вязаные носки для солдат?" – иронизируют немецкие интернет-пользователи.
Другие также подчеркнули, что ждут, когда европейские политики начнут бороться за мирное завершение конфликта – глобальный кризис больно бьет по простым жителям Европы.
Тем временем, наши бойцы успешно выполняют поставленные перед ними задачи. "Пятый канал" показывает кадры, на которых российские Су-25 уничтожают военные объекты и технику Вооруженных сил Украины.
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