Главу Минобороны Германии подняли на смех из-за "боевой" фотографии на Украине

Главу Минобороны Германии подняли на смех из-за "боевой" фотографии на Украине
Кристин Ламбрехт. Фото: Jörg Blank/dpa/www.globallookpress.com
продолжениеЗападу оставили один способ предотвратить поражение Украины
Немцы с ужасом наблюдают за поведением местных политиков

Появление в общем доступе свежего снимка с руководительницей главного военного ведомства Германии Кристин Ламбрехт вызвало фурор в социальных сетях. Фрау министр сфотографировалась на Украине на фоне танка.

Глава немецкого Минобороны решила сделать памятный снимок во время визита в Незалежную, где она встретилась с представителями киевского режима и обсудила текущее положение дел на фронте. На ярком "боевом" кадре дама позирует в бронежилете рядом с танком. При этом Ламбрехт широко улыбается фотографу.

Однако немцев воинственный кадр не впечатлил. Некоторые отметили, что только фрау министр и еще одна женщина стоят в бронежилетах. Остальные на кадре спокойно обходятся гражданской одеждой.

"Ламбрехт не хватает только туфель на высоком каблуке – в этом случае могла бы стать героиней комиксов", "Она привезла вязаные носки для солдат?" – иронизируют немецкие интернет-пользователи.

Другие также подчеркнули, что ждут, когда европейские политики начнут бороться за мирное завершение конфликта – глобальный кризис больно бьет по простым жителям Европы.

Тем временем, наши бойцы успешно выполняют поставленные перед ними задачи. "Пятый канал" показывает кадры, на которых российские Су-25 уничтожают военные объекты и технику Вооруженных сил Украины.

Источник: Die Welt ✓ Надежный источник
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