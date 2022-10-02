Западу оставили один способ предотвратить поражение Украины

Западу оставили один способ предотвратить поражение Украины
Фото: www.unsplash.com
Для Киева ситуация складывается не лучшим образом

Все мировое пространство с замиранием сердца продолжает следить за развитием событий на территории Незалежной. Как известно, коллективный Запад активно участвует в происходящем. По мнению некоторых экспертов, у кукловодов киевского режима остался единственный способ не допустить разгромного поражения Украины.

Так, офицер армии США в отставке Дэвид Пайн подчеркнул, что последний шанс Запада предотвратить проигрыш Украины – это возвращение к дипломатии и переговорам. В противном случае уже в ближайшие месяцы Незалежная будет разгромлена, а перед Западом замаячит реальная опасность ядерного конфликта с Российской Федерацией.

Эксперт подчеркнул, что американский главнокомандующий Джо Байден должен немедленно призвать к прекращению огня и перемирию, иначе киевский режим ждет крах. Специалист также добавил, что вашингтонской администрации нужно отказаться от антироссийских санкций и военной поддержки Украины во имя сохранения мировой стабильности.

При этом нужно отметить, что ментальное состояние нынешнего лидера Америки оставляет желать лучшего. Известный российский психиатр Василий Шутов считает, что шансы Байдена переизбираться весьма не высоки. Очевидно, что у пожилого политика прогрессирующая деменция, отмечает "Пятый канал".

Источник: The National Interest ✓ Надежный источник
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