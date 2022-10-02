Российские военные подорвали ракетами управление СБУ

Российские военные подорвали ракетами управление СБУ
Фото: www.unsplash.com
Уничтожены десятки работников ведомства

На территории украинского государства продолжаются ожесточенные бои. Российские военные высокоточными ударами громят инфраструктуру противника. Так, стало известно, что нашим бойцам удалось нанести сокрушительный удар по зданию управления Службы безопасности Украины, расположенному в Днепропетровске.

Такой информацией с общественностью поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны. На сегодняшний день известно, что в результате мощного удара киевская сторона понесла серьезные потери.

По последним данным, 35 сбушников были ликвидированы, более четырех десятков работников службы числятся пропавшими без вести.

Сложная ситуация на территории украинского государства вынудила российские власти объявить в стране частичную мобилизацию. Такое решение было принято на фоне беспрецедентной поддержки киевского режима со стороны Европы и США. Впрочем, ситуация в Незалежной складывается не пользу украинских управленцев. Так, Западу оставили один способ предотвратить поражение Украины.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Взрывы на "Северных потоках" уничтожили мировую энергетику - КНР

Китай призвал ООН к проведению расследования

Названа первая цель вероятного ядерного удара России

Москва может пойти на этот шаг в качестве ответа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей