Уничтожены десятки работников ведомства

На территории украинского государства продолжаются ожесточенные бои. Российские военные высокоточными ударами громят инфраструктуру противника. Так, стало известно, что нашим бойцам удалось нанести сокрушительный удар по зданию управления Службы безопасности Украины, расположенному в Днепропетровске.



Такой информацией с общественностью поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны. На сегодняшний день известно, что в результате мощного удара киевская сторона понесла серьезные потери.

По последним данным, 35 сбушников были ликвидированы, более четырех десятков работников службы числятся пропавшими без вести.

Сложная ситуация на территории украинского государства вынудила российские власти объявить в стране частичную мобилизацию. Такое решение было принято на фоне беспрецедентной поддержки киевского режима со стороны Европы и США. Впрочем, ситуация в Незалежной складывается не пользу украинских управленцев. Так, Западу оставили один способ предотвратить поражение Украины.