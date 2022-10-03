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Недавняя встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи заставила серьезно переживать украинских журналистов. В СМИ начали делать тревожные предположения, чем обернется беседа двух президентов для Украины в ближайшее время. Сводку украинской прессы приводит "Репортер".
Первая версия – лидеры договорились об усилении присутствия российской армии в Белоруссии. Об этом, по их мнению, говорит модернизация железнодорожных путей, которая началась сразу после сочинской встречи. Они полагают, что Россия планирует перебросить дополнительную военную технику в регион.
Вторая версия – Путин договорился с Лукашенко об отправке мобилизованных солдат в Беларусь, чтобы оттуда пойти в наступление. Перспективное направление – Волынь, чтобы перерезать пути снабжения ВСУ со стороны Запада. Затем журналисты предполагают, что ВС РФ пойдет на Киев. Это позволит надавить на украинскую власть, чтобы побудить к переговорам.
Российские эксперты придерживаются другого мнения относительно встречи двух президентов в Сочи. Политолог Сергей Марков выразил мнение, что Путин встречался с Лукашенко, чтобы лично убедиться в его готовности быть с Россией вместе до конца, если стране будет угрожать опасность со стороны Запада.
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