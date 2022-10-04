Грядут ожесточенные бои: что ждет фронт в ближайшие две недели

Грядут ожесточенные бои: что ждет фронт в ближайшие две недели
Фото: www.unsplash.com
Военный эксперт поделился тревожным прогнозом

Несколько дней назад Министерство обороны объявило о вынужденном решении отвести российские войска из Красного Лимана из-за угрозы окружения. Внимательно следящих за событиями на фронте россиян такой шаг сильно расстроил, однако главное – сохранить жизни наших бойцов. О том, какие события развернутся на фронте в ближайшее время, рассказал опытный военный эксперт Владимир Евсеев.

По словам специалиста Института стран СНГ, грядущие две недели будут очень тяжелыми. Евсеев сообщил, что, по некоторым данным, на Каховском водохранилище высадили десант из катеров. Изначально считалось, что эта группа нападет на Запорожскую атомную электростанцию, однако киевский режим решил переиграть ситуацию и отправил вояк в другое место.

Специалист считает, что в ближайшее время российской армии придется действовать в режиме обороны и контратак, так как агрессия Вооруженных сил Украины усилится. С точки зрения эксперта, необходимо провести массированную атаку по тылу украинских войск. Такой шаг не позволит незалежным концентрировать силы и проводить наступления, поясняет интернет-издание "Общественная служба новостей".

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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