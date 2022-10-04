Миллиардер признал российский статус Крыма

Ситуация на территории украинского государства тревожит все мировое пространство. Дошло до того, что известный американский предприниматель, миллиардер Илон Маск разработал собственный план урегулирования конфликта.



По мнению именитого жителя Соединенных Штатов Америки, необходимо повторить проведение референдумов на освобожденных землях и в Донбассе под контролем ООН, передает телеканал "360".

Кроме того, пора признать Крым российским, как это было с 1783 года, приводит заявление Маска канал RT. Также стоит закрепить за Незалежной нейтральный статус и навсегда отказаться от блокирования водоснабжения полуострова.