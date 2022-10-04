Киев делает все для того, чтобы усугубить ситуацию

Сегодня, 4 октября, украинский лидер Владимир Зеленский объявил о своем окончательном решении по поводу переговорного процесса с Российской Федерацией. Президент Незалежной объявил, что любые диалоги с российским лидером Владимиром Путиным отныне невозможны.



Таким образом киевский режим отреагировал на череду референдумов, на которых освобожденные территории приняли решение войти в состав Российской Федерации. Очевидно, что украинское руководство не готово смириться с волеизъявлением жителей Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Так, глава Незалежной утвердил решение СНБО о невозможности сесть за стол переговоров с нашим главнокомандующим. В тексте прямо указано, что "переговоры с Владимиром Путиным невозможны".

Ранее украинский президент подчеркивал, что проведение референдумов в освобожденных землях приведет к тому, что Киев откажется от любых переговоров с Владимиром Путиным. Зеленский пафосно добавил, что будет разговаривать "уже с другим президентом России".