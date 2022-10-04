Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Сегодня, 4 октября, украинский лидер Владимир Зеленский объявил о своем окончательном решении по поводу переговорного процесса с Российской Федерацией. Президент Незалежной объявил, что любые диалоги с российским лидером Владимиром Путиным отныне невозможны.
Таким образом киевский режим отреагировал на череду референдумов, на которых освобожденные территории приняли решение войти в состав Российской Федерации. Очевидно, что украинское руководство не готово смириться с волеизъявлением жителей Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.
Так, глава Незалежной утвердил решение СНБО о невозможности сесть за стол переговоров с нашим главнокомандующим. В тексте прямо указано, что "переговоры с Владимиром Путиным невозможны".
Ранее украинский президент подчеркивал, что проведение референдумов в освобожденных землях приведет к тому, что Киев откажется от любых переговоров с Владимиром Путиным. Зеленский пафосно добавил, что будет разговаривать "уже с другим президентом России".
Американцы предсказали новую эскалацию в украинском конфликте