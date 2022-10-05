Гигантская волна накроет город: Киев готовит новый жестокий удар

Гигантская волна накроет город: Киев готовит новый жестокий удар
Фото: www.unsplash.com
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Обезумевшие верховоды способны на любые провокации

Весьма тревожные новости поступают из недавно ставшей российским субъектом Запорожской области. Как известно, часть территории пока остается под властью киевского режима. По словам представителя запорожской администрации Владимира Рогова, вскоре мир может вздрогнуть от новой украинской провокации.

Незалежные власть имущие готовы пойти на любые шаги, чтобы усугубить текущий конфликт. В распоряжении наших оказалась информация, согласно которой киевский режим ведет активную подготовку к вопиющей провокации на Днепровской гидроэлектростанции, передает телеканал "360".

Рогов пояснил: на Банковой все понимают, что уже в самое ближайшее время территория Запорожской области полностью будет защищена от украинских оккупантов, де-факто это уже земли России. Именно поэтому они хотят устроить жуткую провокацию в городе Запорожье, который еще остается под контролем Киева. Сколько местных погибнет из-за провокации на мощной гидроэлектростанции, власти Украины не интересует.

"По подсчетам специалистов, это будет 20-метровая волна, накрывающая прибрежную часть города со скоростью свыше 60 километров в час", – передает пугающие прогнозы экспертов интернет-издание "Свободная пресса".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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